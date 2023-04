Lord of the Dance aj v roku 2024 zavítajú na Slovensko!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Lord of the Dance

Divákmi milovaná írska tanečná skupina LORD OF THE DANCE, ktorá minulý rok vypredala Bratislavu sa budúci rok opäť vráti na Slovensko. Tentoraz to však bude premiéra v najväčšej bratislavskej hale TIPOS Aréna – Zimný štadión Ondreja Nepelu a po piatich rokoch zavítajú aj do Steel arény Košice. V Bratislave sa predstavia 3.júna a o deň neskôr 4.júna 2024 v Košiciach.