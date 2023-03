Remišovej pilot: o príspevok na počítač požiadalo viac ako 30-tisíc žiakov!

Presne pred mesiacom spustilo MIRRI SR spoločne s DK národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak). Ministerka investícií avizovala, že nová schéma pomoci ešte v tomto roku pomôže tisícom rodín so školopovinnými deťmi – príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia totiž môže získať viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Na príspevok majú nárok všetci žiaci prvého ročníka stredných škôl, žiaci, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi alebo sú domácnosti, ktorá neprekračuje 60% medián príjmu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Digitálna koalícia/Peter Brichta

Rekordný počet žiadostí

V uplynulých týždňoch o 350 eurový príspevok požiadalo už viac ako 30-tisíc z nich. Najväčší záujem je pritom medzi prvákmi stredných škôl. „Obrovský záujem o príspevok je najlepší dôkaz zmysluplnosti nášho projektu, ktorý pomôže až 152-tisíc deťom plnohodnotne sa zapojiť nielen do vyučovania, ale aj do bežného života dnešnej digitálnej doby. Verím, že túto šancu využijú všetci žiaci, ktorých sa táto revolučná schéma podpory týka,” konštatuje ministerka investícií, Veronika Remišová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Digitálna koalícia

Pre získanie príspevku je potrebná registrácia

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci a ich rodičia požiadať do konca júna. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. „Registrácií každý deň pribúda. Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ vysvetľuje podpredseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Rezort investícií v súčinnosti s ministerstvom školstva aktuálne testuje technické riešenie overovania údajov žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorých registrácia prebieha prostredníctvom www.digitalnyziak.sk. S overovaním dát by mal rezort začať v priebehu budúceho týždňa.

Galéria fotiek (5)

Galéria fotiek (5)

- reklamná správa -