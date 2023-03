FNC prichádza s druhým ženským duelom histórie! Chýbať nebude v máji ani ďalšia známa tvár

BRATISLAVA – Fight Night Challenge v rámci svojho štvrtého eventu, ktorý sa uskutoční 13.mája v priestoroch športovej haly v Trnave pripravuje mimoriadne atraktívnu kartu. Po odhalení súbojov Rytmus vs Kníže, Végh vs Spicely, Farkaš vs Gondžala či Ryšavý vs Bartl oznámila organizácia ženský súboj!

Po zápase Mirgová vs Aless ide o druhý ženský celebritný duel v rámci histórie Slovenska. Do ringu sa tentoraz proti sebe postaví bývalá účastníčka markizáckej Farmy Monika Haklová a nedávna účastníčka rovnakej šou Dagmar Kubinová.

V rámci už oznámených duelov sa konala ešte jedna zmena, ktorá sa týka nedávneho účastníka projektu z dielne Oktagon MMA, s názvom „Kdo přežije“ Nathana Dzabu. Ten sa stal oficiálnym náhradníkom za Kristiána Mesíčka, ktorý mal nastúpiť do odvety proti exfarmárovi Šimonovi Koleňovi.

Pre Nathana to bude už tretí zápas, keďže dva súboje už stihol absolvovať v klietkach Oktagonu a Clash of the Stars. V Oktagone prehral s Adamom Raiterom, no posledne sa mu podarilo naopak zvíťaziť nad Jakubom Smrekom v Clash of the Stars.

V máji sa v Trnave na Fight Night Challenge 4 predstavia aj výnimoční boxeri, Viliam Tankó nastúpi proti Michalovi Takácsovi. Marián Mišalko si to rozdá s Filipom Hačkom a návrat do zápasového tempa čaká aj na skúseného kickboxera Pala Vaška, ktorého bude chcieť preveriť raper Dynamic.

-reklamná správa-