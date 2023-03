7 rýchlych tipov, ako lepšie hospodáriť v domácnosti. Vypočítajte si, koľko ušetríte za balenú vodu

Varte si doma

Odhliadnuc od toho, že pri domácom varení presne viete, z akých surovín ste si jedlo pripravili, polotovary sú balené v obaloch, za ktoré ste zaplatili a potom ich vyhodíte. Rovnako tak obaly z dovezeného jedla. Že neviete variť? Internet je plný receptov pre začínajúcich kuchárov – nechajte sa inšpirovať!

Používajte sypaný čaj

Aj taká malá vecička ako čajové vrecúško je odpad, ktorý nemusí vzniknúť, keď budete namiesto vrecúškových čajov používať sypané. Ďalšou výhodou sypaných čajov je, že si ich môžete namiešať presne podľa vašej chuti.

Vymeňte balenú sýtenú vodu za domácu

Bublinková voda vám chutí viac než tá z vodovodu a preto si ju vláčite domov z obchodu? Je to zbytočné a len vám to vyťahuje peniaze z vrecka. Netreba ani hovoriť, že výroba plastových fliaš, ich plnenie, balenie, doprava a recyklácia sú spojené s vytváraním odpadu, znečisťovaním ovzdušia a míňaním vzácnych prírodných zdrojov. Pritom je tu dlhodobo lacnejšie a ekologickejšie riešenie, o ktorom ste už určite počuli.

Galéria fotiek (3) SodaStream Crystal so sklenenou fľašou a rovnako dizajnovým pohárom.

Zdroj: SodaStream

SodaStream vám aj celej vašej rodine pripraví sódu s bublinkami presne podľa vášho gusta a vždy, keď na ňu máte chuť. Nemusíte kupovať vodu sýtenú a jemne sýtenú, stačí načapovať vodu z vodovodu a stlačiť prístroj. Umelohmotná fľaša bez škodlivých prísad má životnosť až 3 roky, ešte výhodnejšia je verzia SodaStream CRYSTAL s dizajnovo prepracovanou sklenenou fľašou. Prístroje, príchute, bombičky a ďalšie príslušenstvo, ako aj prehľad o miestach, kde vám bombičku vymenia, nájdete na www.sodastream.sk. Pri objednávke nad 40 eur máte DOPRAVU ZADARMO!

Chcete vedieť, koľko ušetríte so SodaStream-om? Prepočítajte si to!

Používajte ekologické zubné kefky

Vedeli ste, že zubnú kefku treba meniť každé 3 mesiace a tiež vždy po chorobe? Zubné kefky z bambusu s prírodnými štetinkami vám poslúžia rovnako ako umelohmotné, len s tým rozdielom, že keď doslúžia, môžete ich zakopať pod najbližší strom a o pár rokov po nich nezostane ani stopy. To sa o umelohmotných kefkách povedať nedá. Mimochodom – cena bambusovej kefky je porovnateľná s cenou umelohmotnej.

Hygienické potreby nahraďte ekologickou formou

Jednorazové odličovacie tampóny poľahky nahradíte bavlnenými tampónmi alebo jemnými hubkami na viacnásobné použitie. Paličky na čistenie uší sú síce podľa lekárov pre naše uši skôr škodlivé, ak ich však naozaj potrebujete, vyberte si ich ekologickú formu. Menštruačné vložky a tampóny tiež tvoria stovky ton odpadu. Pritom sú ľahko, pohodlne a ekologicky nahraditeľné či už menštruačným kalíškom, alebo novinkou – menštruačnými nohavičkami.

Pestujte vlastné bylinky

Bylinky v chladiacich boxoch sú zabalené v plastovom obale, sušené v papierovom. Pritom ich pestovanie je nenáročné, stačí im vhodná pôda a pravidelné polievanie. Rastlinky kúpite za 1 – 2 eurá a po celý rok máte zabezpečený prísun čerstvej chuti. Osviežia vám vzduch v kuchyni aj na balkóne a ich dochucovacie schopnosti sa so sušenými bylinkami nedajú porovnať.

Extra tip: Sýtená voda s bylinkou dostane úplne iný rozmer! Stačí vložiť vetvičku alebo pár lístkov do pohára či fľaše SodaStream so sýtenou vodou. O chvíľu sa jej chuť rozvinie a váš pitný režim bude aj so zdravotným benefitom od bylinky.

Galéria fotiek (3) Bylinky sú perfektné do varenia aj do sýtenej vody zo SodaStreamu.

Zdroj: Shutterstock

Radšej si dajte sprchu ako kúpeľ

Pri krátkom sprchovaní, keď voda netečie, kým sa mydlíte, sa spotrebuje 30 až 50 litrov vody, s umývaním dlhých vlasov je to asi 80 – 100 litrov. Pri kúpaní vo vani plnej vody miniete 150 až 180 litrov vody.

