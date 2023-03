Veľký festivalový comeback MADE II MATE. Slovenská legenda vystúpi na WE LOVE MUSIC!

Slovenská legendárna funková skupina MADE 2 MATE sa predstaví po dlhých rokoch čakania na vystúpení na festivaloom pódiu. V bratislavskej Petržalke v rámci prvého dňa festivalu WE LOVE MUSIC z pozície headlinera poteší celú generáciu ľudí, ktorí na prelome tisícroči vyrastali na jej hitoch Sexy Lady, Do You Love Me, Caroousel Life, Dream On či hlavne nestarnúci hit Fonky Nálada.

Kapela Made II Mate sa prehnala slovenskou hudobnou scénou ako kométa a ich nahrávacia kariéra sa úspešne začala v roku 1996 aby sa ešte pred rokom 2000, tesne pred vydaním svojho amerického debutu náhle zastavila a na dlhú dobu prerušila. Až v roku 2022 sa objavili prvé náznaky comebacku a to vo forme vydania kolekcie hitov s názvom The Collection. Ohlásenie vystúpenia na festivale We Love Music však stále prichádza ako blesk z jasného neba, keďže okrem toho ich vystúpenia zatiaľ žiadne iné letné koncertné vystúpenie nie je v pláne.

Organizátori sa tešia zo skutočnosti, že im podarilo dostať súhlas kapely na účinkovanie a predstaviť tak publikum jeden z najžiadanejších a najnedostupnejších slovenských hudobných projektov modernej histórie. Trvalo neuveriteľne dlhých 22 rokov od posledného vystúpenia MADE II MATE pod holým nebom. Ich koncert na festivale WE LOVE MUSIC bude navyše - vzhľadom na všetky osudy kapely - festivalovým debutom Made II Mate v pozícii headlinera.

Zostava kapely sa predpokladá v originálnom zložení, teda s bubeníkom Robom Ristom, basgitaristom Maťom Gašparom, klávesákom Martinom Wittgruberom a hlavne s gitaristom a lead vocalom Rado “Vrabec” Orthom a lead vocalistkou Katkou Korcek.

Okrem Made II Mate sa na festivale predstavia menenej zaujímavé hudobné projekty DJského segmentu. Funk House istotku postkytne DJ Charlie Brown so svojou značkou Glitterball.

Nemenej zaujímavým projektom je DJský špeciál dvoch legiend bratislavských klubov, Andyho a Krta, ktorý sa v roku 2023 predstavuje pod názvom Back To The Future Music 80s - 90s. Rovnako ako v prípade Made II Mate, aj pri tomto obľúbenom DJ Projekte pôjde o festivalovú premiéru.

Výnimočné festivalové projekty doplní DJský projekt JARO SLÁVIK ft. THE DEEP DJS. Výnimočnosť zostavy The Deep DJs sa prejavila už pri ich debutovom albume THE CITY, ktorý bol inšpirovaný legendárnou rovnomennou sci fi knihou.

Domácej tvorby sa dotkli v pozícii slovenskej verzie švédskych Kygo, keď zrecyklovali singel Nemožná, ktorý vyšiel v prvej časti roka na značke Opus.

