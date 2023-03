Dvakrát vyhrala Slávika a naspievala nejeden obrovský hit: Tina šokovala a prichádza na pole bojových športov!

Slovenská speváčka a dvojnásobná víťazka Slávika Tina neprestáva prekvapovať. 38-ročná umelkyňa zápasí už niekoľko rokov so zákernou chorobou, no napriek tomu je stále plná života a entuziazmu. To potvrdila opäť aj tentokrát a všetkých svojich fanúšikov prekvapila oznámením, že bude súčasťou EUROGOLD pyramídy z dielne RFA o 30 000 eur ako mentorka.