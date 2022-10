Jaroslav Polaček ostal rovnaký a teší sa z každého, aj malého úspechu

Za najväčší úspech svojej prvej primátorskej misie považuje Jaroslav Polaček to, že Košice už nepatria vyvoleným a chce, aby to tak ostalo. „Radosť mám z každého, aj malého úspechu a výsledku. Začali sme realizovať viac ako 100 projektov pre Košice a chceme ich dokončiť. Ako verejný činiteľ som aj terčom kritiky, tá mi neprekáža, ak je konštruktívna,“ hovorí primátor Košíc.

Spomínate si ešte na prvý deň v úrade? Aké boli prvé pocity a s akými vstupujete do kancelárie teraz?

Prvý pracovný deň som prežil v Bratislave, kde prijal primátorov krajských miest prezident Kiska. Výhra vo voľbách bola zadosťučinením v mojom osobnom živote a úspechom pre Košice. Víťazstvo som venoval svojmu synovi, ktorého som rok nevidel a rodine, ktorá sa stala v predvolebnej kampani obeťou škaredých útokov. A úspechom - vrátili sme Košice Košičanom, aby viac nepatrili iba vyvoleným.

Čo Vás počas posledných štyroch rokov najviac prekvapilo , v dobrom a možno aj v nie najlepšom?

Prišiel som na úrad pracovať. Pracovať pre Košice. Radosť mám z každého, aj malého úspechu a výsledku. Začali sme realizovať viac ako 100 projektov pre Košice a chceme ich dokončiť. Ako verejný činiteľ som aj terčom kritiky, tá mi neprekáža, ak je konštruktívna. Špinavá kampaň je niečo iné. Možno to vidieť najmä na sociálnych sieťach v platených kampaniach. Staré kádre sa chcú vrátiť, chcú sa opäť priživovať na mestskom majetku, ako to bolo pred štyrmi rokmi zvykom, lebo potrebujú zlomiť pravidlá, ktoré sme nastavili, aby sa mohli vrátiť k moci. Mnohí klamú a vymýšľajú príbehy ako zneistiť Košičanov, nie je to o nič ľahšie ako pred štyrmi rokmi, kedy zaútočili na to najcennejšie čo mám a to je moja rodina.

Ako zmenili posledné štyri roky vo funkcii primátora Jaroslava Polačeka?

Sme stále takí, akých ste nás zvolili. Bývame v tých istých bytoch, jazdíme na tých istých autách. Určite si pamätáte, s čím prichádzali do funkcií naši predchodcovia a s čím odchádzali. Robia totiž všetko pre to, aby ste na to zabudli. Ich antikampaň má jasný cieľ – vzbudiť v nás emócie, aby sme o dva týždne nerozhodovali na základe výsledkov ale v hneve. Majú na to značné prostriedky, ktoré v posledných dňoch kampane určite naplno využijú.

Kto je prvým „kontrolórom“ respektíve kritikom Vašich rozhodnutí?

Pracujem v tíme, množstvo rozhodnutí, niekoľko desiatok denne, robím na základe odporúčaní a informácií kolegov a odborníkov. Najlepším kritikom sú Košičania, ktorí ma pred štyrmi rokmi zvolili. Sľúbili sme čestnú prácu a splnili sme. Nemáme za sebou jedinú korupčnú kauzu. Žiadne predražené zákazky. Žiadne prípady rodinkárstva. Nie sú. Sme stále takí, akých ste nás zvolili. Robíme to čestne, a ak nám opäť dáte dôveru viesť naše krásne mesto, budeme v tom pokračovať.

Urobili by ste pri spätnom pohľade niektoré veci inak?

Ako primátor mesta každý deň rozhodujem doslova o živote ľudí o ich majetku. A to sa musí robiť zodpovedne a čestne. Každé rozhodnutie sa dá urobiť inak, ale je potrebné ho urobiť v priestore, čase a veľakrát veľmi rýchlo. Denne musím urobiť viac ako 100 rozhodnutí, stane sa, že čas ukáže, že niektoré neboli správne. Nehanbím sa priznať pravdu, vrátiť sa späť a rozhodnutie zvrátiť. Vždy si pri takejto situácii spomeniem na ono známe „Po vojne je každý generál!“

Ako Jaroslav Polaček najradšej relaxuje a ktoré zákutie Košíc je mu najbližšie?

So svojím synom chodím veľmi rád na Dominikánske námestie na jar pre sadeničky do našej malej zeleninovej záhradky, v lete na výborné ovocie a aj na jeseň. Často sme v košickej ZOO či sa vyvezieme Detskou železničkou na Alpinku alebo na prechádzku po turistických chodníčkoch Mestských lesov.

Čo je pre vás v živote najdôležitejšie?

Môj syn a rodina. Najkrajšie chvíle prežívam, keď sme spolu a robíme to, čo nás baví. Cestujeme, lyžujeme, varíme...

Čo z toho, čo sa za posledné štyri roky podarilo Vás teší najviac a čo by Vás najviac potešilo po ďalších štyroch rokoch vo funkcii primátora Košíc?

Čestná, denno-denná práca Košiciam priniesla historicky najviac peňazí z eurofondov, o polovicu lacnejšie a omnoho kvalitnejšie opravy ciest a chodníkov či, trúfam si povedať, najlepšiu starostlivosť o mestskú zeleň na Slovensku. Transparentne a za reálne peniaze sme opravili najviac škôl a škôlok v histórii mesta. Podarilo sa nám vymeniť „našich ľudí“ prisatých na mesto a mestské zákazky a zastaviť predaje mestského majetku. Byty už viac nekončia v rukách nastrčených bielych koní, ale opravujú sa a prenajímajú ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.

Spustili sme veľký reštart športu v Košiciach. KFA je pred dokončením a pribudne k nej najmodernejšia futbalová akadémia. Rekonštrukcia Angels arény je v plnom prúde. Vzniká najmodernejší plavecký komplex na Slovensku či národné tréningové centrum. Dokopy máme rozbehnutých 15 veľkých športových projektov. Košice onedlho budú opäť liahňou najväčších športových talentov a budeme hostiť najprestížnejšie medzinárodné podujatia.

Nebojíme sa ani veľkých a dlhodobých projektov. Rozbehli sme rekonštrukciu Slaneckej cesty a postavili moderné centrum komunitných služieb pre seniorov a ohrozené rodiny. Vytvorili sme stratégiu dopravy v meste na najbližších 30 rokov. Vytvorili sme víziu nového mestského centra pri Hornáde, z ktorého chceme v najbližších desaťročiach urobiť nové srdce Košíc. Je toho oveľa viac. Nebudem klamať, niektoré veci sa nepodarili tak, ako sme plánovali. Urobili sa aj chyby. Tie však robí len ten, kto sa snaží robiť.

Vďaka skúsenostiam, ktoré sme za štyri roky nabrali, to ide oveľa ľahšie. Podarilo sa nám prekonať aj najťažšie obdobia: od covidu, cez vojnu na Ukrajine až po zdražovanie energií. Vždy čestne a poctivo, pre všetkých Košičanov. Aj preto starým kádrom tak ležíme v žalúdku. Ukázali sme, že sa to tak dá robiť. Bez korupcie, bez štvavých kampaní, podnikateľov v pozadí a trolov na sociálnych sieťach.

Robíme to čestne. Budeme v tom pokračovať.

