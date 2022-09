Rozlúčka so slobodou: tričká, nápady a dekorácie

Dámska či pánska „posledná slobodná noc“ musí stáť za to. Tipy na rozlúčku so slobodou v Bratislave, Prahe či kdekoľvek inde na svete dostanú extra šmrnc s tým správnym oblečením. Poradíme ti, ako si vytvoriť vlastné tričko na rozlúčku so slobodou a nižšie nájdeš aj najobľúbenejšie rozlúčkové motívy!

Dámske oblečenie na rozlúčku so slobodou

Korunky, podväzky, šerpy a ďalšie detaily majú na rozlúčke svoje miesto. Babskú jazdu je však najlepšie začať v pohodovom oblečení špeciálne na túto príležitosť. A to je presne chvíľa pre tričko s vlastnou potlačou na rozlúčku so slobodou. Zvoľ si niektorý zo strihov, vyber rovnakú farbu pre družičky a nevestu a potlač tričko vlastným nápisom, fotkou či obrázkom. Originálne rozlúčkové tričko pre celú partiu máš hotové za pár minút a pri objednávke viac kusov navyše získaš zľavu až do výšky 40 %!

Zdroj: puppynator

Pánske tričko na rozlúčku so slobodou

Pánska jazda, samozrejme, v ničom nezaostáva. Vlastná potlač na tričká pre dámy aj chlapov na rozlúčku so slobodou ti ponúka hromadu možností byť kreatívny. Na výber máš aj pánske tielka či čierne tričko pre chlapa. Potlač na tričko môže byť napríklad vtipný nápis, alebo tvoja vlastná fotka. Tričko si nadizajnuješ online, takže sa s jeho výslednou podobou môžeš hrať, kým nebudeš spokojný na 100 %.

Zdroj: puppynator

Tričko Game over, mikina Just married

Dokonca nemusíš silou-mocou vymýšľať vlastný nápis na tričko pre ženícha či tričko pre nevestu a družičky. Nakoniec to pokojne môže byť aj mikina s vlastnou potlačou – v online Kreátore pre teba máme stovky predpripravených motívov na potlač rozlúčkových tričiek, mikín a doplnkov. Tričká ako Just Married alebo Game over nie sú žiaden problém. Naviac si takmer každý z motívov môžeš doladiť podľa seba a zhotoviť si tak za zlomok času – a ceny – skutočne originálne tričko na rozlúčku so slobodou.

Zdroj: puppynator

Najobľúbenejšie motívy na potlač tričiek na rozlúčku so slobodou

Tričko Game Over Tričko Just Married Tričko Let's Get Married Mikina She Said Yes! Mikina Goodbye Miss, Hello Mrs

Tipy na disciplíny na rozlúčku so slobodou – rozlúčkové aktivity

Niekto preferuje rozlúčku so slobodou, ktorá trvá aspoň týždeň a ideálne je niekde v Las Vegas, inému zase stačí jeden divoký večer v uliciach mesta. Obe tieto možnosti však môžu spájať aktivity, ktoré rozlúčku urobia nezabudnuteľnou a zároveň dokážu rozbehnúť samotnú akciu.

Tu sú 3 naozaj zákerné disciplíny na rozlúčku so slobodou pre chlapov:

Abstinent

Pri tejto „hre“ sa zabavia snáď všetci ostatní okrem ženícha. Zoberte mladoženáča na pedĺžený víkend na chatu a nedovoľte mu prvých 24 hodín spotrebovať ani kvapku alkoholu. Jednak bude musieť mať so splnením tejto disciplíny čo ribiť, a jednak si ju zaručene bude pamätať!

Spevák

Ideálna disciplína pre niekoho, kto trpí hanblivosťou. Chlap vojde do baru, vy mu vyberiete stôl, pri ktorom sedia dievčatá a on každej z nich musí zaspievať refrén z jej obľúbenej piesne. Za každú pieseň dostane odmenu a ak pieseň nepozná, berie dievčatám kolo.

Group foto

Budúci ženích musí získať priazeň čo najviac dievčat a dostať ich na spoločnú fotku, v ktorej strede bude on. Niekomu sa to podarí len s dvoma či tromi dievčatami, ale podpichujte vášho kamaráta, kým na fotke nebude aspoň desiatka báb!

Tip: spoločnú fotku dajte ešte v ten deň vytlačiť na tričko a skvelý suvenír z rozlúčky so slobodou máte zaručený!

Rozlúčka so slobodou – disciplíny pre nevestu

Dámska jazda pre budúcu nevestu by mala byť v prvom rade dobre zorganizovaná. Nech už je to „len“ jedna noc v meste, či predĺžený wellness víkend, dôležité je, aby ste boli pripravené na všetko – vrtochy počasia, bolehlav, plné taxíky.

Najlepším tipom preto je, aby ste mali hneď na začiatku rozdelené úlohy v rámci partie. Môžete mať napríklad jednu hlavnú koordinátorku a následne môže byť každá z vás zodpovedná za niečo iné – napríklad za rezerváciu reštaurácie, vybavenie ubytovania či dopravných prostriedkov (povedzme si úprimne, asi sa žiadna z vás nepodujme na to, že by šoférovala).

Zozbierali sme pre vás 3 nápady na aktivity na dámsku jazdu:

Chorál

Táto disciplína pre nevestu otestuje jej magické schopnosti – dokáže zaujať cudzích mužov natoľko, aby jej zaspievali? Ak sa to podarí hoci s jedným, ale dobrým spevákom, o zážitok máte postarané. No ak nevesta zlanári trio alebo nebodaj kvinteto, to bude len zábava!

Krajinozber

Zbierať bozky na líca od cudzích chlapov za daný časový limit je síce sranda, ale je to už trochu obohraté. Ak však túto disciplínu obohatíte o novú výzvu – aby tí chlapi boli z čo najväčšieho počtu krajín, hra hneď dostane nový rozmer!

Posledný flirt

Táto disciplína má síce trochu pochmúrny názov, ale je to zábava, sľubujeme. Vojdete do podniku a necháte budúcu nevestu získať si srdce ľubovoľného chlapa – teda aspoň na jeden drink! To je práve jej úlohou – zbaliť niekoho, aby ju pozval na panáka.

Tip: Z momentu, v ktorom chlapovi vysvetlíte situáciu, vznikne nezabudnuteľná fotografia. Dajte ju ako potlač na tričko a máte fototričko ako darček – originálny, vtipný a plný spomienok!

Iný pohľad na rozlúčku so slobodou

Takzvaná posledná slobodná noc by, samozrejme, nemala byť obyčajná. Mnohí si ju však predstavujú ako večer, na ktorý by si nemal nik pamätať. Podľa nás to nie je úplne správny prístup, ale vôbec to nevylučuje to, čo chceme povedať – špeciálny moment si zaslúži „nosič“, vďaka ktorému si ho môžeš vždy pripomenúť.

Preto – či už budeš s nevestou alebo ženíchom robiť rôzne disciplíny, alebo budete „len“ behať z baru do baru a užívať si večer, nezabudni si so sebou foťák. Jedna vec je pripraviť parádne tričko či mikinu na rozlúčku so slobodou pre celú partiu, ale treba myslieť aj na budúcnosť! Z takýchto momentov vznikajú skvelé fotografie, ktoré sa môžu neskôr využiť na fototričku alebo na potlač mikiny s fotkou. Takýto suvenír má potom zázračnú moc kedykoľvek vyvolať spomienky. Zhotoviť ho je naviac vďaka online Kreátoru jednoduché a rýchle.

- reklamná správa -