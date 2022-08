Zajtra štartuje festival Lodenica, areál v Červeníku sa otvára o 8:00 hodine!

Fanúšikovia country, rockovej a folkovej piesne pozor! Už zajtra sa v amfiteátri obce Červeník začína festival Lodenica. Brány areálu sa otvárajú pre stanujúcich a karavany vo štvrtok 25. augusta o 8:00 hodine. Na festivale od 25. do 27. augusta vystúpi česká legenda Olympic, Bukasový masív, Rangers Plavci, Allan Mikušek, Kamelot, Piknik Michal Tučný aj rockeri Horkýže Slíže.

A je to tu! Už zajtra štartuje festival Lodenica. Tento rok sa obľúbený festival koná v Červeníku - 15 kilometrov východne od mesta Trnava a 12 kilometrov juhozápadne od Piešťan.

„Názov festivalu Lodenica nevznikol, pretože bol na vodáckej lodenici, ale preto, že pred autokempingom bola a je reštaurácia Lodenica. A keď sme si dávali miesto stretnutia, tak sme hovorili „stretneme sa na Lodenici“. Vlastne miesto konania bol Autokemping Zväzarmu Piešťany. Takže Lodenica nikdy nebola vo vodáckej Lodenici, ako majú niektorí z vás výhrady na miesto konania. Festival zmenil areál, ale jeho poslanie a význam zostal. Amfiteáter v Červeníku je krásny priestor pre muziku. Verím, že jeho ďalších dvadsať ročníkov bude rovnako úspešných ako v Piešťanoch. Keď vás niekto nechce, tak si tiež nájdete priestor na život iný. Či lepší, to nám ukáže čas. Lodenica nikdy nebola na slame. Niektoré ročníky boli na „pilinách“, ktorými sme vypĺňali kaluže po búrkach. Verím, že tento rok nám počasie bude priať. Ale napokon „koža je nepremokavá“, môžeme byť len zle oblečení,“ pozýva dramaturg Lodenice František Grebeči.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Eratos

Od 25. do 27. augusta pripravili organizátori Lodenice pestrý program, ktorý sa vo štvrtok začína o 18:00 hodine.

„Alternatíva band, mladá perspektívna kapela s vlastnou tvorbou z neďalekého Pobedíma, Prospektori zo Skalice s piesňami ďalekého západu, Grajciar s piesňami ich dvorného skladateľa Tibora Mažára. Zaspomíname si na Michala Tučného so skupinou Piknik. Na kapele Plavci Rangers vyrastali generácie vyznávačov country, folk a trampskej muziky. Štvrtok zakončí skupina Pacipacifik zo stredoslovenského kraja, dnes už klasici country, folk a trampskej piesne s lídrom Danom Axmanom. Mimochodom jeden z naj fúkačkárov nielen u nás doma,“ predstavuje program dramaturg.

V piatok 26. augusta odštartuje program o 14:00 talentovaný pesničkár Lubomír Konečný. Potom sa predstaví humorná skupina z východného Slovenska Ščamba, legendárny Bukasový masív a populárni Kandráčovci.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Mário Petlák „S príchodom noci prejdeme do folkovej scény s Pavlom Lohonkom Žalmanom, kráľom lyrických pesničiek so zamatovým hlasom. Spolu s Vojtěchom Nedvědom budeme spomínať na legendu Františka Nedvěda, ktorý nás minulý rok opustil. Bol stálym hosťom Lodenice a stal sa protagonistom jej myšlienky a poslania. Po nostalgických pesničkách príde legenda legiend Olympic, na ktorých vyrástli generácie celého Česko - Slovenska. Počas covidu ste nám písali o opakovaní tohoto vystúpenia, preto sú tu opäť. A večer ukončíme v rockovom štýle s kapelou The Bullett Holles,“ teší sa František Grebeči.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Mário Petlák Galéria fotiek (6) Zdroj: Mário Petlák

Aj v piatok aj v sobotu bude Lodeničiarov baviť Bertram Beták s Farmou Humanita so svojimi country a western scénkami, prácou s koňmi a niekedy až kaskadérskymi kúskami. Program v sobotu sa začína o 12:00.

„Hneď v úvode sa nám predstaví folkové zoskupenie okolo Petra Janků, potom nás prevedie africkou kultúrou Futurellove Sibanda. Ivan Čeredejev a jeho IC Band nám zaspieva krásne melódie a texty od Ikarovho pera, cez starý príbeh Šagrénovej koži až po metaforický text piesne Viera. je to moja srdcovka. Hneď po lyrike prídu Neznámi, je to vlastne domáca kapela s krásnymi vlastnými piesňami Jarka Šimu, Po westerne príde smršť z Ploštína, Ploštín punk, s Jožkom Fašangom. S jeho energiou aj útokom celej kapely nám ukážu, aká je zábava na strednom Slovensku. A ideme do cigánskych piesní svetového predstaviteľa tejto muziky Cigánskych diablov. Ako hosť s nimi zaspieva Ľubo Virág,“ hovorí František Grebeči.

V sobotu sa predstavia veľké mená country hudby. Najväčší predstaviteľ bluegrass COP, ktorých aranžmány a interpretácia sú úžasné. Nebude chýbať Allan Mikušek a AM band, ktorý hral s legendami ako Michal Tučný, František Nedvěd, Viera Martinová a ďalší.

„Allan Mikušek je jasným dôkazom, že aj slovenčina patrí do country. Príde aj skupina Kamelot, a sám „veľký“ Roman Horký s jeho bass-barytónovým hlasom a s nezabudnuteľnými hitmi, Čas rozchodú, Mořská súl, Země antilop, Pamět slonú. Od klasiky k priekopníkom slovenského folk rocku, to je kapela Arzén. Chlapci sú na scéne už desaťročia a položili základ pre náš slovenský folkrock. Ich repertoár je široký od scénickej, cez muzikál až po rockovú hudbu. A Jaro Gažo ako predstaviteľ Jánošíka hovorí za všetko. Potom sa budeme snažiť udržať emócie, lebo prídu Horkýže Slíže. A tak Lodenicu ukončíme muzikou s niekedy parodickými, provokačnými, ale aj lyrickými textami tejto významnej kapely slovenskej scény,“ uzatvára František Grebeči.

Nenechajte si ujsť festival Lodenica 25. až 27. augusta 2022 v Červeníku. Všetky informácie o Lodenici nájdete na https://www.lodenica.sk/. Vstupenky na festival sa dajú kúpiť v sieti Prepredaj.sk na tomto linku a v každom Telekom centre.