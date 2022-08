Tie správne okuliare na bicykel, turistiku či golf: Ktoré sú ideálne na váš šport?

Súčasťou výbavy každého športového nadšenca by okrem vhodného oblečenia a obuvi mali byť aj slnečné okuliare. Na čo sa sústrediť pri ich výbere?

Slnečné okuliare pri športe ochránia váš zrak pred škodlivým UVA a UVB žiarením, to však nie je ich jediná výhoda. „Odfiltrujú aj nepríjemné odlesky, ktoré by vás inak oslnili a sťažili by vám orientáciu v teréne. Zároveň okuliare chránia oči pred mechanickými vplyvmi, ako je vietor, piesok či hmyz,“ vysvetľuje vedúci optík Lentiamo Jakub Odcházel.

Základným pravidlom výberu športových slnečných okuliarov pritom je, aby mali označenie UV400. „Len takýto filter poskytne stopercentnú ochranu pred spomínaným UVA a UVB žiarením,“ pokračuje odborník.

Na horách voľte najvyššiu kategóriu

Radi chodíte na turistiku alebo lozíte po skalách aj vo vyšších nadmorských polohách? V tom prípade by ste sa mali vybaviť okuliarmi z kategórie 4, ktoré prepúšťajú len 3 – 8 % viditeľného svetla. „Tieto okuliare majú navyše veľmi často zboku špeciálne klapky, aby tadiaľ neprenikalo slnečné svetlo,“ dopĺňa Jakub Odcházel. Tmavé sklá vaše oči ochránia, ako však upozorňuje odborník, šošovky kategórie 4 nie sú vhodné na šoférovanie.

Pri behu by mali sedieť ako uliate

„Na trhu je mnoho športových okuliarov s rôznymi farbami skiel, na beh sú ideálne sivé. Znížia oslnenie, no zároveň vám umožnia vnímať svet v reálnych farbách,“ radí Jakub Odcházel.

Aj tie najkvalitnejšie a najbezpečnejšie okuliare musia každému športovcovi najmä dobre sedieť. Svoje o tom vedia takisto bežci, u ktorých je dôležité, aby im okuliare nepadali z nosa. A ktoré prvky sa o to postarajú? „Treba hľadať napríklad nastaviteľný nosník, prípadne zadnú spojku straníc,“ odpovedá Jakub Odcházel.

Na bicykli chránia oči aj pri páde

Cyklistika je veľmi populárny šport a výrobcovia slnečných okuliarov jej venujú náležitú pozornosť. „Na cyklistiku sú vhodné okuliare určené na cestu . Väčšinu času totiž pozeráte do čiernej alebo sivej vozovky a z tej sa vám odrážajú špecifické slnečné lúče,“ približuje Jakub Odcházel.

Medzi špičku v tejto kategórii patria značky Oakley alebo Smith. „Okuliare týchto značiek sú pravidelne testované. Keď vo veľkej rýchlosti spadnete z bicykla, chránia vám oči, a ak sa aj rozbijú, nezrania vás.“ A majú aj nejaké ďalšie vychytávky? „Veľkou výhodou sú takisto fotochromatické šošovky, ktoré sa prispôsobia aktuálnemu slnečnému žiareniu. Na to, aby okuliare čo najlepšie priliehali k tvári, slúžia prvky ako nastaviteľné sedielka a koncovky.“

Golfisti ocenia žlté šošovky

Keďže s golfovými palicami strávite na trávniku približne 4 – 5 hodín, pri kúpe športových okuliarov sa sústreďte na čo najmenšiu hmotnosť. Ak chcete pomôcť svojim očiam lepšie zaostriť a vnímať hĺbku, nepodceňujte sfarbenie šošoviek. „Na golfe oceníte, tak ako aj profesionáli, žltú farbu šošoviek. Vyhnúť by ste sa, naopak, mali modrým. Tie totiž skresľujú vnímanie hĺbky a farieb,“ upozorňuje vedúci optík Lentiamo.

Motorkári by mali skúšať aj s prilbou

Komfort pri nosení športových slnečných okuliarov nie je zanedbateľný ani v prípade, že jazdíte na motorke. Pri kúpe nového modelu si nezabudnite priniesť do optiky prilbu. „Je veľmi dôležité, aby zákazník vedel, či ho okuliare v helme netlačia alebo či mu ich helma netlačí dole,“ odporúča odborník z optiky.

A čo vodné športy alebo rybárčenie?

Pri vodných športoch využijete kategórie okuliarov 3 a 4. Čo sa týka šošoviek, jednotlivé spoločnosti ako Oakley či Smith majú špeciálne technológie, ktoré využívajú aj pri výrobe okuliarov určených na vodné športy – rozlišujú dokonca aj rôznu hĺbku vody. Zaujímavé sú aj „nepotopiteľné“ modely, ktoré pri páde do vody zostanú na hladine.

Pri rybárčení oceníte polarizačné sklá, ktoré oči chránia pred odrazmi svetla. Žlté šošovky poskytnú lepšie vnímanie hĺbky a ostrejšie videnie za všetkých podmienok. „Obľúbené sú aj hnedé šošovky vhodné najmä na lov v ranných hodinách, v zamračenom počasí či v plytkej vode. Ak sa chystáte na more v ostrom slnku, hodiť sa budú modré šošovky, ktoré prepustia veľmi málo svetla a zabránia oslneniu morskou hladinou.“

