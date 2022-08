Dievčatá z Dubaja sa stali historicky najúspešnejším poľským filmom v slovenských kinách

Uplynulý víkend možno bez preháňania označiť ako výnimočný a prelomový pre slovenský kinotrh. Prvé tri miesta v rebríčku návštevnosti totiž obsadili napospol nezávislé filmy, pričom na prvých dvoch priečkach sa ocitli dva neznáme európske tituly. Všetky tri do slovenských kín distribuovala spoločnosť BONTONFILM. Erotický triler Dievčatá z Dubaja, animovaný film Princezná rebelka a horor Sirota: Prvá vražda dokázali v tvrdej konkurencii poraziť oveľa známejšie americké štúdiové snímky, ako Mimoni 2: Zloduch prichádza, Thor: Láska a hrom či Bullet Train s Bradom Pittom v hlavnej úlohe.

Obrovským prekvapením je najmä poľský film Dievčatá z Dubaja, ktorý sa s 11 503 divákmi stal hrdým kráľom takzvaného otváracieho či premiérového víkendu (počítaného od štvrtka 11. 8. do nedele 14. 8.). Ide o historicky najväčší úspech poľskej celovečernej snímky v slovenských kinách. Minimálne 30 rokov sa totiž nestalo, aby sa poľský film dostal na absolútny vrchol slovenského víkendového kinorebríčka. Dievčatá z Dubaja okrem toho už po prvom víkende prekonali doteraz najnavštevovanejšiu poľskú snímku Miestnosť samovrahov z roku 2011, ktorú si v kinách na Slovensku prišlo pozrieť dokopy 8 728 ľudí. Stali sa tak vôbec najúspešnejším poľským celovečerným filmom v slovenských kinách. Celkovo má snímka Dievčatá z Dubaja vrátane predpremiér na konte už fantastických 13 325 divákov.

Druhé miesto vo víkendovom rebríčku obsadil nezávislý francúzsky animovaný film Princezná rebelka, ktorý si počas premiérového víkendu prišlo pozrieť do kín 10 896 Slovákov a spolu s predpremiérami ho už na Slovensku videlo dokopy 12 507 divákov. Ide o najlepší otvárací víkend nezávislého európskeho „animáku“ od marca roku 2019. Výnimočný úspech snímky Princezná rebelka je skvelou správou aj pre celý slovenský kinotrh v postcovidovom období. Nezávislé európske animované a rodinné filmy to v slovenských kinách nemali ľahké nikdy, a to aj napriek tomu, že sú mnohé z nich minimálne na rovnakej kvalitatívnej úrovni ako tie spoza „veľkej mláky“. Počas pandémie a v takzvanom postcovidovom obdoví sa však rozdiely v návštevnosti veľkých štúdiových „animákov“ a tých nezávislých ešte viac prehĺbili. Presadiť sa v tvrdej konkurencii amerických animovaných „blockbustrov“ je pre európske detské filmy čoraz ťažšie, preto je veľmi potešujúcou správou, že francúzska snímka Princezná rebelka dokázala osloviť slovenské rodiny a počas uplynulého víkendu predbehla v návštevnosti dokonca aj slávnych Mimoňov.

Na tretej priečke v rebríčku víkendovej návštevnosti sa umiestnil tiež nezávislý, tentokrát americký film, ktorý rovnako ako predchádzajúce dva tituly distribuovala do slovenských kín spoločnosť BONTONFILM. Ide o horor s názvom Sirota: Prvá vražda, ktorý počas uplynulého otváracieho víkendu pritiahol do slovenských kín 7 316 divákov. Tento prequel ku kultovému filmu Sirota z roku 2009 má tak potenciál stať sa jedným z najúspešnejších hororov tohto leta.

Filmy Dievčatá z Dubaja, Princezná rebelka a Sirota: Prvá vražda sú dôkazom toho, že aj európske a nezávislé komerčné snímky dokážu svojou kvalitou a diváckou atraktivitou konkurovať americkým štúdiovým „blockbustrom“. Ak ste ich na veľkom plátne ešte nevideli, určite im dajte šancu rovnako ako desaťtisíce Slovákov pred vami.

