Skladacie telefóny sú nový trend. Samsung predstavil už štvrtú generáciu

Galaxy Z Flip4 – spratná skladačka vhodná pre kreatívnych jedincov

Prvý z modelov ocenia hlavne kreatívni ľudia či influenceri, ktorým smartfón ponúka množstvo príležitostí na jedinečné zážitky. Začnime inovatívnymi režimami fotenia a natáčania, FlexCam a QuickShot. Videozáznamy sa dajú natáčať bez toho, aby ste telefón držali v ruke, prípadne môžete fotografovať skupinové zábery z rôznych uhlov – stačí Z Flip4 čiastočne zložiť a tým aktivovať spomínaný režim FlexCam. Druhá funkcia je v novom modeli zdokonalená a ponúka možnosť natáčania videa vo vysokej kvalite s plynulým prechodom do režimu Flex. Smartfón môžete pokojne položiť a on si s vyhotovením záberov poradí aj bez vašej pomoci.

Pri vývoji novej generácie Samsung spolupracoval aj so spoločnosťou Meta a nový smartfón je vybavený optimalizáciou pre obľúbené sociálne siete ako Facebook, Instagram či WhatsApp. Fotografie vyhotovené s režimom FlexCam si môžete pozrieť priamo v aplikáciách a rovno sa o ne podeliť so svojimi priateľmi. Kvalitu záberov vám zabezpečí vylepšený fotoaparát so senzorom, ktorý dokáže zachytiť až o 65 % viac svetla. Výsledkom toho sú kvalitnejšie a ostrejšie zábery počas slnečného dňa či noci.

Prepracovaná konštrukcia

Vďaka dômyselnej konštrukcii častokrát vôbec nebudete potrebovať ruky – s telefónom sa dá robiť veľa vecí bez toho, aby ste ho museli otvárať. Na mnoho úloh stačí samotný predný displej, ktorý slúži napríklad na volanie, odpovedanie na správy či ovládanie miniaplikácie SmartThings Scene. Okrem toho Galaxy Z Flip4 vydrží dlhšie ako predchádzajúce modely, pretože v sebe skrýva batériu s väčšou kapacitou 3 700 mAh. Za zmienku stojí aj podpora mimoriadne rýchleho dobíjania Super Fast Charging.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Samsung

Úpravou prešiel aj zovňajšok telefónu, ktorý je elegantnejší než predtým, a to hlavne vďaka zarovnaným hranám, matnému sklu na zadnej strane a lesklým kovovým rámčekom. Užívatelia môžu vzhľad prístroja do značnej miery prispôsobiť vlastnému vkusu, a to umiestnením vlastných obrázkov, GIF súborov či dokonca videa na prednom displeji. Galaxy Z Flip4 sa bude predávať v šedej, fialovej, zlatej a modrej farbe. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 099 eur za variant so 128 GB internej pamäte, 1 159 eur za verziu s 256 GB pamäte a 1 279 eur za verziu s 512 GB internej pamäte.

Výkonný smartfón sa nezľakne ani množstva úloh naraz

Galaxy Z Fold4 je najvýkonnejší telefón v histórii spoločnosti, v ktorom nájdete to najlepšie z mobilnej technológie Samsungu. Ako vôbec prvé zariadenie je vybavený operačným systémom určeným pre veľké displeje, Androidom 12L. Smartfón si veľmi dobre rozumie s multitaskingom a je schopný zvládať nápor množstva úloh naraz. Vďaka novej nástrojovej lište Taskbar pripomína pracovné prostredie monitora počítača, ktorého ovládanie je s pomocou nových gest intuitívnejšie než predtým. Jednotlivé aplikácie je možné otvárať na celej ploche a zobraziť tak viac okien vedľa seba.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Samsung

Aj pri vývoji tohto modelu Samsung spolupracoval s najznámejšími spoločnosťami ako Google a Microsoft a posunul tak multitasking na vyššiu úroveň. Aplikácie Chrome či Google podporujú presúvanie súborov a na veľkom skladacom displeji sa dobre pracuje aj s kancelárskymi programami z balíka Microsoft Office. Uľahčiť prácu vám pomôže dotykové pero S Pen, s ktorým si môžete rýchlo poznačiť všetko dôležité.

Fotí a natáča v rôznych režimoch

Užívateľov určite potešia špičkové fotografie či videozáznamy, ktoré si zhotovia s vylepšeným fotoaparátom s 50 megapixelmi a širokouhlým objektívom. Za pozornosť stojí aj technológia 30x Space Zoom či fotografické a kamerové režimy Capture View Mode, Dual Preview a Rear Cam Selfie. Hlavný displej s uhlopriečkou 7,6 palca poskytuje výborný obraz, ktorého kvalitu podčiarkuje prakticky neviditeľný fotoaparát pod displejom – Under Display Camera. S ovládaním aplikácií, ktoré nie sú pre veľký rozložený displej optimalizované vám pomôže nová virtuálna dotyková plôška Flex Mode Touchpad. Samsung zapracoval aj na odolnosti telefónov a obidva modely sú vybavené rámčekmi a krytmi pántu vyrobenými z hliníka triedy Armor Aluminum či displejom, ktorý kryje sklo Corning® Gorilla® Glass Victus®+.

Model Galaxy Z Fold4 je vďaka širokým možnostiam multitaskingu vhodný najmä pre podnikateľov a biznismenov. Predávať sa bude v čiernej, šedozelenej a béžovej farbe. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 799 eur za verziu s 256 GB internej pamäte a 1 919 eur za verziu s 512 GB internej pamäte. Na stránkach samsung.sk bude exkluzívne k dispozícii aj najvyššia verzia s 1 TB internej pamäte, ktorej odporúčaná maloobchodná cena je 2 159 eur.

Využite cenové zvýhodnenie

Samsung opäť prináša pri predobjednávke nových skladateľných telefónov s ohybným displejom Galaxy Z Flip4 a Z Fold4 do 25. 8. 2022 atraktívne cenové zvýhodnenie. Vďaka využitiu zvýhodneného výkupu starého zariadenia spolu so Samsung bonusom môžete ušetriť stovky eur. Výška výkupného bonusu závisí od odpredaného zariadenia a tiež od predobjednaného nového zariadenia na www.samsung.sk alebo v značkových predajniach Samsung. Maximálna výška bonusu 400 eur je v prípade predobjednávky Galaxy Z Fold4 alebo 300 eur v prípade Galaxy Z Flip4. Podmienky a pravidlá bonusovej akcie nájdete na www.novysamsung.sk.

Smart hodinky, ktoré posúvajú monitorovanie zdravotných údajov na vyššiu úroveň

Spolu s novými smartfónmi Samsung predstavil aj nové smart hodinky Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro. Hodinky Galaxy Watch5 sú vybavené jedinečným senzorom Samsung BioActive Sensor, s pomocou ktorého získate podrobný monitoring srdcovej činnosti, saturácie krvi kyslíkom či aktuálnej hladiny stresu. S novým modelom si môžete navyše zmerať tlak či ECG.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Samsung

Nadšencov zdravého životného štýlu určite poteší pokročilá funkcia Meranie zloženia tela. Za zmienku stoja aj funkcie Sleep Scores a Sleep Coaching zamerané na monitorovanie a vylepšenie spánku. Prvýkrát v histórii smart hodiniek Samsung je nový model vybavený displejom so zafírovým sklíčkom Sapphire Crystal, ktorého vonkajšia vrstva je o 60 % tvrdšia.

Model Galaxy Watch5 Pro vyniká svojou odolnosťou, výdržou a kvalitou vyhotovenia. Je ideálny na dobrodružstvá v prírode či akékoľvek športové aktivity. Ďalšou prednosťou je podpora formátu GPX. Mapu so zakreslením absolvovanej trasy môžete ľahko zdieľať s priateľmi v aplikácii Samsung Health s funkciou Route Workout. Hodinky sú vybavené hlasovou navigáciou trasy či funkciou Track Back, s ktorou vás samy dovedú domov po tej istej trase.

Prvý z modelov je k dispozícii v čiernej, modrej a striebornej farbe s odporúčanou maloobchodnou cenou od 299 €. O úroveň vyšší model je k dispozícii v čiernej a šedej titánovej variante s odporúčanou maloobchodnou cenou 469 €.

S najnovšími slúchadlami je počúvanie hudby zážitkom

Okrem smart hodiniek ukázal Samsung svetu aj najnovšie slúchadlá Galaxy Buds2 Pro. Vylepšený model vám ponúka vynikajúci 24-bitový Hi-Fi zvuk s mimoriadnym dynamickým rozsahom a jedinečným odtienením jednotlivých tónov. Oproti svojmu predchodcovi sú slúchadla o 15 % menšie a vďaka dômyselnej konštrukcii sa nemusíte báť, žeby sa vám slúchadlá otáčali alebo vypadli. Samozrejmosťou je aktívne potlačenie hluku, s ktorým si hudbu užijete aj v hlučnejšom prostredí.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Samsung

So slúchadlami Galaxy Buds2 Pro môžete plynule zmeniť pripojenie z jedného zariadenia na druhé. Novinkou je možnosť pripojenia na TV, ktorú umožňuje funkcia Auto Switch. Nemusíte sa obávať ani ich straty, aplikácia SmartThings Find vám ich nájde, aj keď nie sú v dobíjacom puzdre. Nové Galaxy Buds2 Pro budú k dispozícii v troch farebných variantoch – grafitovom, bielom a fialovom a ich odporúčaná maloobchodná cena je 229 eur.

