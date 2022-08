Adela Vinczeová, Robo Roth a Fero Joke opäť na jednej lodi

Zhruba mesiac delí organizačný tím i ambasádorov od hlavného zbierkového dňa, ktorým je 23. september 2022. V tento deň vyjde do ulíc množstvo dobrovoľníkov, ktorí budú hovoriť o každodennosti so zrakovým postihnutím a darcom venujú Bielu pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi nevidiacimi a slabozrakými.

Ako pomáha Biela pastelka?

Verejná zbierka Biela pastelka slúži na podporu a pomoc ľudí so zrakovým postihnutím. „Vďaka zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, čo znamená, že môžu ísť samostatne do obchodu, do práce či pre deti do školy. Pomáhame im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobilným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, používať špeciálne lupy, starať sa o domácnosť. Nechýba ani pomoc pri získavaní príspevkov a veľa ďalšieho. Našou snahou je klient žijúci plnohodnotný život,“ konštatuje E. Fričovská.

Témou tohtoročnej kampane je PRVÝ POHĽAD

„Kreatívny tím agentúry Promiseo sa tohto roku zameral na dôležitosť prvého pohľadu, ktorý v nás zanecháva nezmazateľnú stopu. Či už je to prvý pohľad na dieťatko, prvú lásku, nevestu v bielych šatách a podobne. Všetko sú to nezabudnuteľné okamihy, ktoré však nevidiaci a slabozrakí vnímajú trochu inak. Do ich života vstupujú prvým dotykom, prvým počutím, či prvým nádychom...,“ vysvetľuje E. Fričovská, ktorá má na starosti koordináciu verejnej zbierky Biela pastelka.

Galéria fotiek (4) Tieto vizuály budú zdobiť reklamné plochy po celom Slovensku a verejnosť upozorňovať na solidaritu s ľuďmi so zrakovým postihnutím

Zdroj: ÚNSS a Promiseo

Pozor na podvodníkov!

„Žiaľ, v minulosti sa nám stalo, že dobré meno zbierky Biela pastelka bolo zneužité a bola vytvorená tzv. „fejková“ zbierka. Nemala s nami nič spoločné, išlo o účelové klamanie našich darcov. Urobili sme protiopatrenia, aby sa situácia neopakovala. Ak má niekto pochybnosti, môže si náš tím preveriť,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Dobrovoľníkov BP spoznáte

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbiera do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2022

logo zbierky a číslo pokladničky

informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2021-038830 a QR kód

a zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

Galéria fotiek (4) Tričká, pokladničky a pastelky zbierky Biela pastelka

Zdroj: ÚNSS, autorka Eva Amzler

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:

UŽ TERAZ zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach

na číslo 23. 9. 2022 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách

umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

Galéria fotiek (4) Ďakujeme každému, kto kúpou pastelky vyjadrí solidaritu s ľuďmi so zrakovým postihnutím

Zdroj: ÚNSS, autorka Eva Amzler

