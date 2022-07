Doprajte letný oddych okrem seba aj svojim spotrebičom. Máte priestor na úspory aj spoločenskú zodpovednosť

Najteplejšie obdobie roka mení náš prístup k pracovnému aj domácemu režimu. Tempo sa zvoľňuje a zariadenia, ktoré bežne využívame, tiež nemusia stále pracovať naplno. Osobitne sa to týka obdobia našej dovolenky.

Ako na šetrenie energií, keď ste doma

Aj v dňoch, v ktorých počas leta chodíme do práce, trávime voľný čas mimo domácnosti častejšie ako v iných ročných obdobiach. Slnečné dni lákajú k vode a na outdoorové aktivity, pričom na domácnosť či pozeranie televízie zostáva menej času.

„Aj keď dnešné moderné domáce spotrebiče a zariadenia sú čoraz energeticky úspornejšie, v období, keď ich využívame menej, je vhodné zvážiť, ktoré z nich budú zapnuté a ktoré dočasne radšej úplne odpojíme,“ odporúča v tejto súvislosti Sabina Boudová, marketingová riaditeľka značky DATART.

Podľa nej sa nám za to neskôr poďakuje náš účet za energie. „A hoci pre niekoho môže ísť o zanedbateľnú sumu – pár eur, zároveň takto prispejeme aj k odľahčeniu našej planéty v rámci využívania dostupných zdrojov,“ dodáva Sabina Boudová.

1. Klimatizácia

V horúčave je klimatizácia dobrým pomocníkom, ktorý zachraňuje našu pohodu. S chladením miestnosti to však netreba preháňať – známe je odporúčanie neklimatizovať na menej ako päťstupňový rozdiel oproti exteriéru. „Pri rekordných teplotách vysoko nad 30 stupňov však odborníci odporúčajú nastaviť teplotu minimálne na 25 – 26 stupňov Celzia,“ dopĺňa marketingová riaditeľka DATARTu.

2. Príprava jedla

Leto nám obvykle dovoľuje poľaviť v príjme kalórií, navyše ponúka viac zeleniny a ovocia. Z toho vyplýva logický záver – varte menej. Stravovacie potreby vynikajúco pokryjú aj šaláty, ktorých sa dá v lete pripraviť veľa druhov z čerstvých surovín. Varenie a pečenie navyše ohrieva vzduch v kuchyni a susedných miestnostiach, takže klimatizácia dostáva ešte viac zabrať. Ak dostanete chuť na vyváranie a pečenie, pokúste sa vytvoriť jedlá v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie – rúru zapnite len raz a suroviny pečte postupne alebo naraz.

3. Pranie a sušenie

V lete zvykneme doma prať častejšie, zato ak máte doma aj sušičku, tá si môže nachvíľu urobiť prázdniny. V teplom a suchom počasí bielizeň rýchlo uschne aj na obyčajnej šnúre. Príjemným bonusom je, že pri sušení na slnku vonia bielizeň skutočne príjemne.

4. Televízory a audio-video

Počas letných prázdnin by si mal v domácnosti viac oddýchnuť aj televízny prijímač, rovnako ako ostatné zariadenia audiovizuálnej techniky. Ľudia sú oveľa viac vonku a po ovládači siahnu možno až neskôr večer, prípadne v dňoch so zhoršeným počasím. „Ak nepoužívate televízor väčšinu dňa alebo viac dní po sebe, je vhodné nenechávať ich stále v pohotovostnom režime. Aj vtedy totiž spotrebovávajú energiu, aj keď len zlomok oproti plnému výkonu,“ približuje Sabina Boudová z DATARTu.

5. Počítače a wi-fi

Ak práve nepracujete doma na svojom počítači či notebooku v rámci „home office“, aj v tomto prípade je vhodné znížiť energetický režim týchto zariadení, ako aj všetkých periférií na minimum. Všade tam, kde svieti kontrolka, dosiahneme nulový odber úplným odpojením zariadenia od siete. Odpojiť treba aj všetky nabíjačky, ktoré aj v stand-by režime odčerpávajú zo siete energiu. Netreba zabudnúť ani na wifi router. Sú to všetko síce malé prístroje s nízkou spotrebou, ale v súčte s ostatnými vypnutými spotrebičmi môžu mesačne ušetriť niekoľko eur a prispieť k celkovému šetreniu energií.

Ako na šetrenie energií, keď idete na dovolenku

Každý z nás pozná „cestovnú horúčku“, keď človeka pohltia prípravy pred odchodom do vzdialenej destinácie. Hlavne nič nezabudnúť! Okrem vecí, ktoré si chcete vziať so sebou, či doriešenia rôznych restov je dobre mať na papieriku napísané aj úkony, čo urobiť s domácimi spotrebičmi. Pri väčšine z nich by mala byť poznámka „vypnúť“ alebo ešte radšej – „odpojiť“.

1. Kuchynské spotrebiče

„Elektrické spotrebiče v kuchyni obvykle pred dlhšou neprítomnosťou odpájame nielen z dôvodu úspory energie, ale aj bezpečnosti. Ide často o spotrebiče s vyšším výkonom, v ktorých by prípadná porucha mohla vyrobiť problém,“ pripomína marketingová riaditeľka značky DATART. Zo zástrčky je preto podľa nej vhodné vytiahnuť šnúru od rýchlovarnej kanvice, hriankovača, mikrovlnnej rúry, elektrickej rúry a sporáka, ale aj kávovarov či kuchynských robotov.

2. Chladnička

V prípade najväčšieho spotrebiča v našej kuchyni – chladničky – nie je v súvislosti s odchodom na dovolenku odpoveď na otázku „vypnúť či nevypnúť“ jednoznačná. S odstavením chladničky je totiž spojený proces jej vyprázdnenia a čistenia, na čo nie je vždy čas a nie každému to stojí za výslednú úsporu. Rozhodnutie je teda individuálne a závisí od vašej situácie či zámerov po návrate z dovolenky.

3. Televízory a audio-video

Odporúča sa počas dlhšej neprítomnosti celkom odpojiť audiovizuálne zariadenia v byte od siete, pretože elektrinu nenápadne „odsávajú“ aj v pohotovostnom režime. Ak sa po takom odpojení poobzeráte po miestnosti, nemali by na zariadeniach svietiť žiadne kontrolky.

4. Počítače a wi-fi

V prípade výpočtovej techniky a jej periférií platí podobné odporúčanie ako pri audiovizuálnej technike – pri odchode na dovolenku všetko odpojiť. Netreba zabudnúť ani na nabíjačky. Počítače, monitory, tlačiarne, reproduktory a ďalšie príslušenstvo sa najjednoduchšie odpoja zo siete, ak sú napojené na spoločnú predlžovačku s vypínačom. Ten by sme mali po korektnom vypnutí jednotlivých zariadení prepnúť do polohy „nula“.

5. Klimatizácia

Klimatizačný systém v byte či dome môže byť za normálnych okolností počas viacdňovej neprítomnosti obyvateľov vypnutý. Platí to aj pre mobilné klimatizačné jednotky a ventilátory, ktoré je najlepšie celkom odpojiť od siete.

Nezabúdajte na bezpečnosť

Jediným elektrickým zariadením v dome, ktoré – ak ho máte – sa v prípade dlhšej či kratšej neprítomnosti vždy odporúča ponechať v činnosti, je bezpečnostný systém. Neželanú návštevu môžete počas dovolenky odradiť napríklad aj zapojením niektorých zariadení, osobitne svetelných zdrojov do „inteligentnej“ zástrčky ovládanej časovým spínačom.

