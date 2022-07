Na vašich stenách to žije! Baktérií a plesní sa zbavíte už v prvom kroku

Vedeli ste, že baktérie rastú a množia sa aj na stenách? Možno aj preto máte doma stále chorľavé dieťa a alergici majú problémy napriek zatvoreným oknám a čističke vzduchu v izbe. Netreba však hneď brať do rúk dezinfekciu, ide to aj ľahšie.

Väčšina z nás chce mať doma poriadok a čisto. Upratujeme, čistíme, dezinfikujeme, aby bol náš domov príjemným miestom pre život. A tiež zdravým. Veď možno poznáte tie rebríčky najšpinavších vecí, ktoré doma máme: prekvapujúco viac baktérií než toaleta ukrýva špongia na umývanie riadu, zubná kefka, klávesnica a diaľkové ovládanie televízora. Ale nie sú to len malé predmety, kde si baktérie voľkajú. Či bývate v sídliskovom paneláku, vidieckom domčeku, modernom vežiaku alebo na farme, na stenách vášho domova to žije ako vo veľkomeste, aj keď máte doma priam sterilnú čistotu. Steny sú plné baktérií a plesní a mikrobiológovia dokonca dokážu podľa vzorky zo steny a jej obyvateľov určiť, či je vzorka z obývačky, kuchyne alebo kúpeľne.

Ešte dobre, že nemáme možnosť vidieť mikroskopicky! Boli by sme prekvapení, aké vzorky to na našich stenách vlastne v skutočnosti máme. Nájdu sa tu zástupcovia odolného zlatého stafylokoku, ktorý spôsobuje oslabenie imunity alebo také Pseudomonas, zodpovedné za zápaly pľúc a močových ciest a ďalšie bakteriálne kmene, ktoré nám k zdraviu veru neslúžia. A keď si ešte pomyslíte, akú plochu steny zaberajú, je jasné, kde sa tieto potvory koncentrujú najviac.

Steny stačí natrieť antibakteriálnym náterom

Steny doma čistí len málokto a ak, tak spravidla iba vtedy, ak je na nich viditeľná šmuha, o nejakej pravidelnej dezinfekcii ani nehovoriac. Pritom ak máte doma chronicky chorého alebo chorľavého človeka, baktérie na stenách jeho zdravotnému stavu nepridávajú. Podobne je to s malými deťmi, ktoré steny rady olizujú, chytajú a potom si dávajú ruky do úst. Niektoré baktérie dokážu na stenách prežiť až 24 mesiacov a aj to je dôvod, prečo sa odporúča maľovať steny každé dva – tri roky. Preto oveľa efektívnejším aj ekonomickejším riešením je natrieť steny novinkou– interiérovým náterom PRIMALEX BACTERIA RESIST.

Tento náter obsahuje aktívne ióny striebra a je preukázateľne na 99 % účinný aj voči už spomenutým bakteriálnym kmeňom. Aktívne ióny striebra zabraňujú aj vzniku plesní, náter je teda vhodný aj do vlhkých miestností a keďže nepriťahuje prach, je ako stvorený do izieb alergikov. PRIMALEX BACTERIA RESIST je odolný aj voči nečistotám a ľahko umývateľný. Zároveň spĺňa všetky náročné hygienické štandardy, čo ho robí vynikajúcou voľbou nielen do domácností, no aj do ordinácií, čakární, salónov krásy, pedikúr a všetkých prevádzok, kde je zvýšená koncentrácia choroboplodných zárodkov.

Náter proti baktériám, plesniam a nečistotám PRIMALEX BACTERIA RESIST je dostupný v univerzálnej bielej farbe alebo v elegantných pastelových odtieňoch. Novinku od Primalexu, ako aj ďalšie interiérové a exteriérové nátery a ďalšie pomôcky na zveľadenie vášho príbytku či odbornú pomoc nájdete vo všetkých predajniach DOM FARIEB alebo na eshope www.domyfarieb.sk.

