Čo budú cez prázdniny čítať deti herečky Lujzy Garajovej-Schramekovej?

Svižné a vyzreté fantasy so strhujúcim príbehom ulahodí čitateľom vo veku nad 10 rokov. Dej sa odohráva na území Therra. Na mieste, kde je stále „in“ veriť v lásku a na zázraky. Viac, než 400 stranový príbeh čitateľov pohltí natoľko, že sa od knihy nebudú vedieť odtrhnúť.

Recenzenti uvádzajú, že prvý diel zo zatiaľ plánovanej trilógie mali prečítaný zhruba za víkend. Keď chcete svojmu školákovi či mladšiemu teenagerovi zamestnať fantáziu, toto je ten titul, ktorý by ste na e- shopoch slovenských kníhkupectiev alebo priamo na stránke autorky (www.valeriaholoman.com) nemali prehliadnuť.

Kniha neušla ani pozornosti herečky Lujzy Garajovej-Schramekovej, ktorá s radosťou prijala úlohu jej krstnej mamy. Kniha sa jej veľmi páči a keďže je sama mamou dvoch detí, vie z vlastnej skúsenosti, aké náročné je zabaviť ich a vyplniť im prázdninový čas.

Ako odznelo na krste prvého dielu knihy Therra – cesta do neznáma – dej sa autorke prisnil. To nás zaujalo natoľko, že sme sa ju rozhodli vyspovedať a zistiť, ako to celé bolo:

Ako kniha vznikala?

Možno to bude znieť trošku fantasticky, ale často sa mi snívajú veci, ktoré si prajem, aby sa udiali. Realita je taká, že sa udejú. A tak vznikla aj prvá zo série kníh Therra.

Kde a kedy sa vám najlepšie píše? Ste skôr „nočný“ autor, alebo sa vám lepšie kreuje cez deň?

Therru, jej prvú časť, som písala po večeroch. Druhú časť na dovolenke, hneď po raňajkách. Nezáleží mi na tom, či je to večer alebo ráno. Skôr potrebujem pravidelnosť a dostatok času. Tretiu časť preto plánujem písať mimo Slovenska

Máte nejaký rituál, ktorý vám pomáha naladiť sa na tvorbu?

Špeciálnym rituálom by som to nenazvala, ale večer, skôr než hlboko zaspím si úryvky z knihy, ktoré chcem napísať prehrávam v hlave ako film. Zaujímavé je, že si ich potom pamätám nielen ráno, ale aj niekoľko mesiacov. Čakajú, kým si nájdem TO voľno na písanie.

Je miesto, kde vždy dostanete dobrý nápad, ktorý potom vložíte do príbehu?

Áno je to posteľ. Veľa vecí si dolaďujem pri behaní, alebo na bicykli. Zvyčajne si prehrávam dialógy a predstavujem si, ako sa pri nich postavy tvária a čo robia.

Koľko častí bude mať celá séria?

Dvojka je už napísaná a čaká na editovanie. Trojku sa chystám napísať v jeseni. No to, koľko pokračovaní bude kniha mať zatiaľ naozaj neviem.

Ktorú z neobyčajných schopností hrdinov z vašej knihy by ste chceli mať?

Asi všetky. Chcela by som vedieť lietať. Rada by som sa menila na vlka a určite by som chcela objavovať podmorský svet ako obyvateľka Siaméry.

Keby Therra bola Zemou a mali by ste možnosť niečo na Therre/Zemi zmeniť, čo by to bolo?

Na Therre by som nemenila nič. Páči sa mi taká aká je. A k nám, na Zem, by som ako prvú preniesla schopnosť vcítiť sa do pozície a života zvierat, čo je vďaka premenám na Therre možné.

Spestrite leto svojim starším deťom prvotinou od činorodej matky a autorky slovenského fantasy.

