WOOD & Company predstavuje po 30 rokoch novú vizuálnu identitu

„Za posledných tridsať rokov sa trh výrazne zmenil. A aj keď o sebe občas tvrdíme, že sme tak trochu dinosaury, čo sa týka prístupu ku klientom sme vždy inovatívni. Máme za sebou skúsenosti a rad úspešných projektov, ktoré dodávajú našej značke dôveryhodnosť. V posledných mesiacoch vytvárame nové investičné príležitosti zamerané na širšiu klientelu. Nastal čas na zmenu. Nová identita lepšie vystihuje, kto sme a kam chceme ísť. Verím, že podporí modernejšie vnímanie značky,“ hovorí Ľubomír Šoltýs, partner WOOD & Company.

„Nové smery nevznikajú nasledovaním starých pravidiel. Vo finančnom svete vždy víťazila odvaha, dravosť a zdravá kondícia. Naša nová identita odráža hodnoty spoločnosti aj zakladateľov. Verím, že nám pomôže posilniť imidž silného hráča na trhu,“ doplňuje Martin Šmigura , investičný riaditeľ WOOD & Company.

Na postupnú zmenu obchodnej stratégie WOOD & Company reaguje modernizáciou svojho prístupu k marketingu a zmenou vizuálnej identity. Od veľmi konzervatívneho vizuálneho štýlu sa presúva k modernejšiemu brandingu. Ten dotvára aj nový claim „Invest only in what you believe in“, ktorý reflektuje DNA spoločnosti. „Vo WOOD & Company je štandardom, že do vlastných produktov vkladajú osobné financie nielen všetci traja majitelia, ale často aj zamestnanci, ktorí investičné produkty pre klientov vytvárajú. Prečo? Pretože našim produktom veríme,“ dodáva Martin Šmigura .

Galéria fotiek (3) Zdroj: WOOD & Company

Novému logu dominuje červený nápis WOOD podporený ostrým stredom písmena W. „Inšpiráciou pri práci boli dôrazné slová ako sebavedomie, rast a stabilita. Vychádzali sme z časti fragmentov pôvodného loga, zostala hierarchia hlavného slova WOOD a doplňujúce & Company v druhom riadku. Zmenili sme serifové písmo na moderné groteskovké Atyp Bold od typografického štúdia Suitcase, ktoré pripravilo toto písmo pre WOOD na mieru. Zelená farba je upravená tak, aby značka získala suverénnejší výraz, a sýta červená dodala novému štýlu modernú energiu,“ dodáva ku genéze loga Jonatan Kuna zo štúdia Najbrt, ktoré stojí za návrhom novej identity.

„V rámci rebrandingu sme si prešli všetkým, čo k tomu patrí: od nastavenia stratégie brandu, cez tone of voice, tvorbu nového claimu aj novej identity. Spolupráca zahŕňala päť agentúr. S BizBuilders a Unicorn Attacks sme začali definíciou značky, nastavením tone of voice a novým claimom. Na nich nadviazalo štúdio Najbrt návrhom vizuálnej identity. Na novom webe spolupracujeme s českým štúdiom Apploud, o texty a brand video sa postaralo štúdio ShortCut. Teším sa tejto kolaborácii šikovných ľudí, a z výsledku, ktorý postupne uvádzame do života,“ hovorí Zuzana Kopanicová , marketing specialist WOOD & Company.

Galéria fotiek (3) Zdroj: WOOD & Company

- reklamná správa -