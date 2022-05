Malinovský park ožije exkluzívnym koncertom IMT SMILE!

Sme veľmi radi , že sa nám podarilo dotiahnuť práve ku nám kapelu IMT SMILE a dokonca, sa nám podarilo vyjednať to, že si prinesú svoj PA systém, čiže si donesú aj svoj tím a profi ozvučenie. Toto zažijete len na ich vlastných turné. Veľmi sa na ich vystúpenie osobne teším,” komentoval headlinera garant juniálesu a jeden z organizátorov Mário Praženec.

Malinovský Juniáles je predovšetkým rodinné podujatie, preto nebude chýbať program aj pre deti, ktoré majú vstup do 10 rokov zdarma. Na pódiu sa predstaví už tradične domovská detská kapela PACI PAC, ktorá si s novou speváčkou pripravila aj nový program. Okrem nich sa môžu deti tešiť na kúzelníka Ivana, sprievodný program v podobe nafukovacích atrakcií, skejtový workshop na U-rampe, vystavený vetroň, štvorkolky, animátorov, chrobáka na chodúloch, kováčsku dielňu a podobne.

Rodičia si užijú vystúpenia na hlavnom pódiu, na ktorom sa predstaví pesničkár Peter Juhás, finalista The Voice Československo, gitaristka Michaela Regecová, ktorá vám priblíži umelecký spôsob hry na gitare - fingerstyle, no a samozrejme najviac potešia hity kapely IMT SMILE.

Pre náročnejších je pripravená VIP zóna s all you can drink. A po skúsenosti z prvého ročníka budú posilnené aj bary a gastro.

Vstupenky na Apponyiho juniáles 2022 kúpite v sieti Predpredaj.sk a na tomto linku.

