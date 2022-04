Slováci objavili možnosť, ako si objednať vitamín D3 zadarmo

Ako sa to stalo? Na našom trhu pôsobí česká spoločnosti NaturaMed, ktorá má svoje korene v Nórsku. A práve z Nórska k nám mieri produkt s názvom FlexiMed, ktorý firma rozdáva zadarmo. Áno, zadarmo. O čo ide? Rozuzlenie je racionálne jednoduché. FlexiMed je totiž produkt podporujúci nielen pohybový aparát. Obsahuje aj 100% dennej dávky vitamínu D3! Áno, to je to, čo prezieraví našinci objavili.

„Nedalo sa nevšimnúť narastajúci záujem o FlexiMed, ktorý rozdávame ako mesačnú vzorku zdarma tým, ktorí chcú riešiť svoje ťažkosti s kĺbmi, prípadne chcú udržovať normálny stav svojich kostí a zubov. Ľudia si FlexiMed objednávajú aj kvôli priaznivému vplyvu na cievy a srdce. Zdá sa však, že narastajúci záujem spôsobila aj prítomnosť vysokokvalitného vitamínu D3, ktorý podporuje imunitný systém,“ komentuje šialenstvo okolo FlexiMedu riaditeľ spoločnosti Martin Kozelský.

Čo na to lekári?

Pozreli sme sa na produkt detailne a zistili sme, že skutočne obsahuje 5 mikrogramov vitamínu D3. A práve toto množstvo je vnímané ako 100 % potrebnej dennej dávky na podporu imunity. „Vitamín D má nezastupiteľnú úlohu v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu. Predstavuje akýsi kľúč, ktorý umožňuje vstup vápnika do kostí, ovplyvňuje vstrebávanie vápnika v tenkom čreve a podieľa sa na vyzrievaní kostných buniek,“ vysvetľuje skvelé spojenie vitamínu D s vápnikom MUDr. Pavla Trulíková.

Nórsky produkt je však okrem iného obohatený ešte o vitamín C, ktorý rovnako podporuje imunitu. Aj ten je v produkte obsiahnutý v 100 % dennej dávke. Tým však superlatívy FlexiMedu nekončia. Na rade je vápnik.

Prečo je vápnik kľúčový?

„Voľný vápnik sa vyskytuje v krvnej plazme a vo všetkých bunkách tela. Má nenahraditeľnú funkciu pri priebehu svalovej kontrakcie – a to pri svaloch kostrových, hladkých aj srdcových. Pri nedostatku vápnika klesá pevnosť kosti, ktorá sa následne stáva krehkou, náchylnou k zlomeninám už pri pôsobení malej sily. Problematický je dostatočný prísun kalcia u osôb s intoleranciou mliečnych výrobkov, prípadne vegánov, u ktorých by mala byť suplementácia vyššia,“ spomína MUDr. Marcel Koch rizikovú skupinu.

„Podľa posledných výskumov je pre človeka najlepšie využiteľnou formou vápnika tá, ktorá sa najlepšie zabudováva do kostí. A aká to je? Tá z morských rýb.“ Tak vysvetľuje tajomstvo úspechu nórskeho FlexiMedu riaditeľ spoločnosti Martin Kozelský.

Samozrejme, získali sme pre vás odkaz, ktorý vás po kliknutí dostane k produktu zdarma, bez záväzkov. Vaša jediná investícia bude poštovné vo výške iba 1,95 eur. Zásielka Vám príde priamo do schránky. Stačí kliknúť sem.

-reklamná správa -