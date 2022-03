AVIS Prestige sa mení na AUTO Prestige a vstupuje na nové trhy

Spoločnosť Effective CarService, ktorá od roku 2017 fungovala pod licenciou AVIS, sa po 5 rokoch osamostatňuje. Nakoľko sublicencia AVIS Prestige pre spoločnosť končí, znamená to nový začiatok vlastnej značky. Vystupovať bude pod značkou AUTO Prestige a práve vďaka tejto zmene otvára pôsobenie na štyroch nových trhoch.

AUTO Prestige bude aj naďalej ponúkať all-inclusive prenájom luxusných a športových automobilov. Bude však pôsobiť hneď na 4 medzinárodných trhoch. „Sme vďační, že sme mohli byť od roku 2017 súčasťou spoločnosti AVIS. Avšak to, že po 5 rokoch začíname pod vlastnou značkou, nám otvára príležitosti na nových trhoch. Pobočky AUTO Prestige budú našim zákazníkom k dispozícii na území Slovenskej republiky, Česka, Rakúska a Maďarska,“ vysvetľuje pán Martin Antal, konateľ spoločnosti AUTO Prestige.

Cesta za líderstvom v mobilite a asistenčných službách

Osamostatnenie sa dláždi pre AUTO Prestige cestu za líderstvom v mobilite a asistenčných službách na území strednej Európy. Jedným z dlhodobých cieľov spoločnosti aj naďalej zostáva premieňanie mobility na službu. „Vďaka všetkým asistenčným službám, ktoré v rámci prenájmu automobilov zastrešujeme, sa naša klientela nemusí zapodievať administratívou, diaľničnými známkami, cestnou daňou či poistením. To všetko vyriešime my. Našim zákazníkom tak nezostáva už nič iné, len sa spoľahlivo prepraviť napríklad z letiska rovno na dôležité stretnutie, alebo si jednoducho užívať slobodu, voľnosť a adrenalín v špičkovom aute,“ objasňuje pán Antal.

Vozový park aj služby zostávajú zachované

Nový názov a nové lokality prinesú do fungovania AUTO Prestige len samé výhody. Jednou z nich je aj skutočnosť, že vozový park aj služby spoločnosti zostávajú zachované. „Naši zákazníci si aj naďalej budú môcť vybrať či už luxusné vozidlo na krátkodobý prenájom, alebo možnosť dlhodobého prenájmu so striedaním áut. Vieme poskytnúť modely celosvetovo obľúbených značiek luxusných a športových automobilov, akými sú napríklad Audi, BMW, Mercedes–Benz či Porsche. Jednoducho, u nás si každý nájde to správne vozidlo, ktoré zaručene splní aj tie najnáročnejšie požiadavky,“ doplňuje pán Martin Antal, konateľ spoločnosti AUTO Prestige. Pán Antal zároveň na záver dodal, že o všetkých podstatných informáciách a dôležitých udalostiach sa verejnosť včas dozvie.

Galéria fotiek (2)

