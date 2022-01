NEUVERITEĽNÁ RÝCHLOSŤ: Takto vám prídu peniaze za pár sekúnd!

Koniec nekonečného čakania prichádza! Kým doteraz ste na presun vašich peňazí do druhej banky čakali jeden pracovný deň, od februára vám bude stačiť pár sekúnd. Digitálna inovácia okamžité platby totiž prichádza aj na Slovensko. Dobrou správou je, že tieto ultra rýchle platby nemusíte platiť nič navyše!

Poznáte to - sedíte s priateľmi na obede a potrebujete sa vyrovnať za účet, no jeden nemá rozmenené peniaze, ďalší pre istotu nemá žiadnu hotovosť a tretí má iba mince. A tak tam spolu za pomoci matematiky čarujete, ako to celé rozpočítať. Dobrou správou je, že už od februára vám tieto starosti odpadnú, keďže na Slovensku začnú fungovať okamžité platby.

Čo sú okamžité platby?

Okamžité platby sú naozaj veľkou technologickou inováciou v platení. Úspešne už fungujú vo svete a od februára ich môžu využívať aj ľudia na Slovensku. Doteraz totiž trval prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň, po novom to bude iba pár sekúnd. Táto služba bude dostupná 24 hodín denne, 365 dni v roku, bez ohľadu na víkend alebo sviatky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SLSP

„Potenciál okamžitých platieb je obrovský, keďže okrem bánk na Slovensku bude možné posielať či prijímať rýchle platby do akejkoľvek inej banky v 36 krajinách, ktorá túto službu ponúka. Presne takto v našej banke tvoríme inovácie – aby boli dostupné a užitočné pre čo najviac klientov,“ hovorí Milan Hain, člen predstavenstva zodpovedný za IT a bankové operácie Slovenskej sporiteľne.

Poslať okamžitú platbu je veľmi jednoduché. „Klienti si tak ako doteraz zadajú platobný príkaz cez Georgea či firemné bankovníctvo Business24 a označia tlačidlo, aby platba odišla ako okamžitá. Služba bude dostupná 24 hodín denne, 365 dní v roku, bez ohľadu na víkend alebo sviatky,“ dopĺňa Milan Hain.

Klienti Slovenskej sporiteľne získajú túto inováciu automaticky ako súčasť balíka služieb, teda nebudú platiť nič navyše. Okamžité platby môžu posielať cez Georgea či internetbanking pre firmy Business24. Aby platba prešla ako okamžitá, je potrebné, aby službu podporovala banka odosielateľa a súčasne aj banka príjemcu. Aktuálne túto službu ponúkajú tri najväčšie banky na trhu, cez ktoré ide výrazný podiel všetkých transakcií na Slovensku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SLSP

Výhody prinesú ľuďom aj firmám

Ultra rýchle platby prinesú veľa výhod. Napríklad, s kamarátmi sa za spomínaný obed či na darček poskladáte aj cez mobil na pár klikov - jeden z vás jednoducho zaplatí za všetkých a zvyšní mu za pár sekúnd pošlú peniaze na účet. Benefity prinesú nielen ľuďom ale aj firmám, ktoré si vďaka rýchlejšej úhrade faktúr budú efektívnejšie riadiť financie, tiež pomôžu aj e-shopom.

S Payme okamžite aj cez chatovacie aplikácie

Spoločné náklady je dnes možné rozúčtovať aj pomocou aplikácií ako Messenger či WhatsApp. Umožňuje to služba Payme, za vývojom ktorej stoja členovia Slovenskej bankovej asociácie. Funguje v každej četovacej aplikácii, netreba sa nikde registrovať ani zadávať osobné údaje.

Pomocou Payme si priamo v apke svojej banky alebo na stránke payme.sk jednoducho vygenerujete žiadosť o platbu, ktorá bude mať formu webového odkazu. Ten pošlete cez četovaciu aplikáciu, esemeskou či e-mailom. Príjemca klikne na odkaz, automaticky sa dostane do svojej bankovej apky, kde sa mu zobrazí vyplnený platobný príkaz. Ten už len potvrdí a peniaze sú na ceste. Vďaka okamžitým platbám prídu na účet v priebehu pár sekúnd.

- reklamná správa -