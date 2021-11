Staň sa 15-minútovým dobrovoľníkom UNICEFu

Rozmýšľaš nad tým, ako urobiť niečo užitočné? Chcel by si pomôcť, ale nevieš ako? Pomoc nemusí byť vždy viditeľná. Staň sa 15 minútovým dobrovoľníkom a pomôž nám pomáhať ešte efektívnejšie. UNICEF sa spojil s tímom Samo Europe, aby spoločne realizovali inovatívnu štúdiu o tom, čo ľudí motivuje pomáhať s UNICEFom. 15 minútovým dobrovoľníkom sa môžeš stať práve tu: bit.ly/unicefslovensko

Ako bude štúdia prebiehať? Potrebuješ len 15 minút, počítač a zapnutú kameru.

Štúdia je úplne anonymná. Pozrieš si 3 videá a následne vyplníš krátky dotazník s otázkami týkajúcimi sa videí. Celý proces trvá maximálne 15 minút, a aby bola tvoja odpoveď hodnotiteľná, je potrebné, aby si prešiel celým procesom až do konca. Práve tak bude 15 minút tvojho času efektívnych. Životy ľudí nezachraňujú len zviditeľnení hrdinovia. Humanitárna práca je prácou tisícok ľudí, o ktorých často nikto netuší, že pomáhajú. Pridaj sa k nim aj TY.

Si zvedavý na výsledky štúdie?

Vďaka týmto výsledkom bude môcť UNICEF zvoliť v budúcnosti najefektívnejší typ komunikácie vo svojich kampaniach. Výsledky štúdie samozrejme zverejníme na našom webe v priebehu januára až februára 2022.

Ďakujeme všetkým 15 minútovým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam:-).

Spolupráca UNICEF a Samo Europe

UNICEF na výskume spolupracuje s firmou Samo Europe. Vznikla ako univerzitný startup pri Fakulte ekonomiky a manažmentu SPÚ v Nitre. Jej hlavným cieľom je transfer poznatkov a inovácií do praxe. Firma sa zaoberá inovatívnymi riešeniami v marketingovom prieskume a umožňuje využívať najmodernejšie marketingové technológie v praxi. Aj to je dôvod, prečo UNICEF na Slovensku spolupracuje so Samo Europe. Vďaka tejto spolupráci slovenskí študenti a študentky získavajú praktické zručnosti počas štúdia a kreativita mladých ľudí zo Slovenska sa prezentuje v rámci medzinárodnej organizácie UNICEF.

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

