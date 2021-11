Trh práce sa mení - ako o tom povedať mladým, ktorí ešte len študujú?

V mene prípravy študentov na budúci trh práce a budovania povedomia o tejto problematike sa 27. októbra konala konferencia READYCON – najväčšia online udalosť o budúcnosti práce pre maturantov. Konferencia bola organizovaná Slovenskou asociáciou pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní (SAIDE) a podieľali sa na nej desiatky odborníkov, ktorí sa pripájali nielen zo Slovenska, ale aj z Mníchova, New Yorku či San Francisca. Toto celé by však nemalo zmysel, ak by sa do procesu nezapojili stovky pedagógov, ktorí pomáhali s premietaním a koordináciou študentov priamo v triedach naprieč celým Slovenskom. Konferencie sa totiž zúčastnili stovky tried z viac ako 240 partnerských stredných škôl, ktoré si môžete pozrieť na webstránke readycon.sk/partnerske-skoly. Všetkým patrí obrovské “Ďakujeme!”.

Neoddeliteľnou oporou pri interakciách medzi študentmi a rečníkmi bola svetová spoločnosť s koreňmi práve na Slovensku – Slido. Po každom rečníckom paneli bol totiž vyhradený čas na diskusiu a vďaka aplikácií Slido a ich skvelému tímu mohli zúčastnení študenti pokladať svoje otázky priamo vystupujúcim odborníkom.

Cieľom konferencie READYCON je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Táto problematika sa však dotýka mnohých odborov a aby si v tejto téme dokázal každý študent nájsť to svoje, organizátori vytvorili 6 oblastí, na ktoré sa mohli študenti pripojiť – od IT cez Elektrotechniku, Strojárstvo, Stavebníctvo, Zdravotníctvo až po Obchod.

Celá konferencia sa niesla pod krídlami najväčšej IT spoločnosti pôsobiacej na východnom Slovensku, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ich odborníci sa taktiež aktívne podieľali na samotnom vzdelávaní študentov a vďaka Matúšovi Čičvarovi, ktorý vystúpil aj ako rečník na konferencii, sa študenti mali možnosť dozvedieť o tom, ako odštartovať úspešnú IT kariéru aj bez vysokej školy. Práve pomaturitné IT štúdium Dual Education v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorého absolventom je aj sám Matúš, poskytuje študentom jednu z najužitočnejších výhod – interných lektorov, ktorí sa so študentmi delia o svoje vedomosti a skúsenosti a ich prechod zo školskej lavice k pracovnej pozícii je tak bezproblémový.

Po prvom odbornom paneli, ktorý bol zameraný na trh práce ako jednotný celok, sa pozornosť upriamila na jednotlivé odborné oblasti.

Vďaka spolupráci s IT spoločnosťou TEMPEST sa uskutočnil panel zameraný priamo na IT, ktorého súčasťou boli mnohé strhujúce prednášky. Či už študenta zaujímalo budovanie kariéry v danej oblasti, strojové učenie, web development alebo produktový dizajn – tu bol na správnom mieste. Následne, priamo na workshope od odborníka z TEMPEST-u, sa študenti mali možnosť pozrieť na túto oblasť viac odborne a to konkrétne na problematiku hekovania a zabezpečenia bluetooth pripojenia.

Odborníci zo spoločnosti PPA CONTROLL, ktorá je na Slovensku lídrom v oblasti realizácie energetických a elektrotechnických projektov, priniesli panel pre mladých nádejných elektrotechnikov nabití informáciami o najnovších technológiách a možnostiach uplatnenia sa v jednom z najpopulárnejších technických odvetví súčasnosti. Vďaka spolupráci s PPA CONTROLL sa študenti okrem iného dozvedeli na workshope aj kde konkrétne začať a ktoré zručnosti rozvíjať, ak chcú pracovať na najväčších stavebných projektoch v oblasti energetiky.

Vďaka spolupráci s profesionálmi zo spoločnosti Lidl sa študenti zameraní na obchod mohli ponoriť do tém ako napríklad kryptomeny, e-commerce alebo diverzity a inklúzie, ktorá je v dnešnej dobe obzvlášť veľmi aktuálna. Aj po tomto odbornom paneli sa študenti virtuálne vrhli k odborným workshopom, kde mali okrem iného možnosť dozvedieť sa, prečo je LinkedIn v dnešnej dobe dôležitá sociálna sieť alebo čo je to zamestnávateľská značka a ako sa s ňou dá pracovať.

Vplyv digitalizácie na strojárenskú výrobu je veľmi aktuálnou témou, a práve vďaka spolupráci s MATADOR Group, slovenskou spoločnosťou, ktorá stavia na inováciách už viac ako 116 rokov, študenti odhalili mnohé nástrahy a príležitosti, ktoré na nich čakajú. Práve MATADOR Group reprezentuje našu krajinu aj na výstave Expo v Dubaji s prvým slovenským konceptom vodíkového auta. Či je vodík budúcnosťou a aké iné trendy sa momentálne v strojárstve vyskytujú sa mali študenti možnosť dozvedieť práve na paneli, ktorý bol kompletne venovaný tejto oblasti.

Záštitu nad panelom Zdravotníctvo prevzala vzdelávacia agentúra Cambridge Study, ktorá sa zameriava na pomoc študentom, ktorých snom je dostať sa na školu v zahraničí a taktiež každoročne organizuje veľtrh Štúdium bez hraníc, ktorý je už za rohom. Práve vďaka ich podpore sme sa vedeli spojiť s odborníkmi napríklad aj z Oxfordu a počas tohto panelu sa študenti dostali k nezabudnuteľným prednáškam o najnovších výskumoch v oblasti medicíny, o nemocniciach novej generácie a zdravotníctve ako takom.

Zmeny sprevádzajú aj oblasť stavebníctva, z ktorého sa vďaka novým technológiám a spôsobu žitia a práce ľudí stala jedna z najperspektívnejších pracovných oblastí. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline žije priamo na tepe inovácií v stavebníctve a priniesla študentom panel zameraný práve na túto oblasť. Stovky študentov sa tak dostali k informáciám o aplikácií inovatívnych metód používaných v oblasti stavebníctva a GIS, ako napríklad používanie 3D laserových skenerov, gravimetrie, UAV systémov a novodobých softvérových produktov pre vytvorenie presných 3D modelov inžinierskych konštrukcií a mostov, budov ale aj historických pamiatok.

Na záver bohatého programu sa organizátori so študentmi rozlúčili súťažou so skvelými cenami. Vďaka spoločnosti BBG, pod ktorú patrí okrem iných aj e-shop Electronic Star, študenti hrali o 4x bezdrôtové reproduktory a o bluetooth slúchadlá. Vďaka spoločnosti Premium Brands taktiež vyhrala jedna celá trieda pitný režim v podobe funkčných nápojov Vitamin Well. Konferenciu hodnotia nielen oni, ale aj opýtaní pedagógovia a partneri veľmi pozitívne.

