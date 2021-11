5 najčastejších chýb, ktoré robíme pri poistení majetku

Rozsiahle povodne a záplavy či silné víchrice a tornáda. V poslednom období sme svedkami čoraz častejšie sa vyskytujúcich nešťastí, ktoré obrali ľudí o strechu nad hlavou v priebehu niekoľkých sekúnd. Tieto udalosti prinútili mnohých uvažovať o tom, či by ich v podobnej situácii ich poistenie dostatočne chránilo. Preto sme sa odborníka na poistenie majetku Petra Lukácsa z poisťovne Generali opýtali, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri poistení svojho bývania, ale aj na to, ako sa im vyhnúť.

Ste podpoistený

Podpoistenie znamená, že suma, na ktorú máte poistený svoj majetok, je nastavená nižšie, ako je jeho skutočná hodnota. V prípade poistnej udalosti by tak poistné plnenie, ktoré vám poisťovňa vyplatí, nemuselo stačiť na pokrytie všetkých výdavkov na obnovu vášho domova. „Ľudia si veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné zvýšiť aj poistnú sumu,“ upozorňuje Péter Lukács z Generali.

Potrebu prehodnotenia poistnej sumy môže naznačovať aj vek poistnej zmluvy. Pred desiatimi rokmi by ste napríklad na opravu zatečeného suterénu potrebovali menej financií ako dnes. „Prehodnotiť svoju poistnú zmluvu by ste mali približne každých 5 rokov, aj keď ste svoje bývanie nerekonštruovali. Podpoistený totiž môžete byť aj vplyvom inflácie či pre nárast ceny práce alebo materiálov,“ upozorňuje.

Podľa štatistík poisťovne Generali je staršia ako 15 rokov približne každá štvrtá poistka. Rekordérom je pritom zmluva z roku 1965, ktorú jej majiteľ aj napriek výzvam poisťovne stále neaktualizoval.

Zdroj: Generali

Nehnuteľnosť a domácnosť nie je to isté

Pri poistení majetku je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. „Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe, poistenie domácnosti zasa na vybavení, čiže interiéri domu, bytu či rekreačnej budovy,“ vysvetľuje Péter Lukács.

Ak máte poistenú len domácnosť a praskne vám potrubie, poistenie domácnosti pokryje škody ako zatečený koberec či nábytok, no zatečenú maľovku či parkety už nie, pretože nemáte poistenú nehnuteľnosť. „Podobným problémom sa ľudia vyhnú, ak si poistia domácnosť aj nehnuteľnosť v rámci jednej zmluvy, čo je zároveň finančne výhodnejšie,“ odporúča.

Poistiť si domácnosť môžu aj ľudia bývajúci v podnájme a novinkou je v Generali aj poistenie nehnuteľnosti pre nebytové priestory, ako sú apartmány, lofty či štúdiá.

Zdroj: Generali

Komplexné krytie

Pri poistení bývania je dôležité myslieť na všetky potenciálne riziká, ktoré môžu domov ohroziť. „Základom poistenia majetku by mali byť určite všetky živelné riziká, ako je napríklad povodeň a záplava, víchrica, úder blesku, krupobitie či požiar. Odporúčam si však poistiť aj krádež, vandalizmus, výbuch či náraz dopravného prostriedku.“

Ideálne je, ak všetky tieto riziká pokrýva vaše poistenie už v základom balíku tak, ako je to pri poistení DOMino od Generali. Váš domov je tak automaticky krytý pre prípad najrozšírenejších poistných nebezpečenstiev. Okrem toho si však môžete dopoistiť aj ďalšie voliteľné pripoistenia, ako je poistenie smart zariadení, poškodenie náhrobného pomníka či poistenie domáceho miláčika – psa alebo mačky.

Chýbajúca zodpovednosť

Na to, aby ste boli komplexne chránený, nemali by ste zabudnúť na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte svojím konaním vy alebo členovia vašej domácnosti, prípadne za škodu, ktorú spôsobí vaša nehnuteľnosť. „Poistenie zodpovednosti za vás zaplatí škody na majetku a zdraví, ak napríklad vytopíte susedov, váš pes pohryzie návštevu, ľad z vašej strechy poškodí susedovo auto alebo vaše dieťa kolobežkou narazí do stánku s keramickými suvenírmi a poškodí ich.“

Jednou z takýchto škôd bol podľa Petra Lukácsa z Generali aj prípad, keď mal ich klient v byte 200-litrové akvárium, ktoré prasklo. Voda z neho vytopila tri byty pod ním a poškodila steny, nábytok aj podlahy. Škoda sa vyšplhala na viac ako 11-tisíc eur a preplatilo ju práve poistenie zodpovednosti.

Škody, ktoré nechcene spôsobíte svojím konaním, sa však môžu bežne pohybovať aj v sume niekoľko desaťtisíc eur. Predstavte si, že váš pes alebo vy na bicykli spôsobíte dopravnú nehodu alebo pri rekonštrukcii svojho domu vážne poškodíte susedovu nehnuteľnosť. „Práve pre tieto situácie vytvorila poisťovňa Generali poistenie zodpovednosti s krytím škôd až do výšky 500 000 eur, ktoré kryje okrem škôd na majetku a zdraví aj nemajetkovú ujmu,“ odporúča Péter Lukács. Bežné poistenie zodpovednosti vám totiž preplatí škodu len do výšky 15 000 eur.

Zdroj: Generali

Nevyužívame asistenčné služby

Na poistenie majetku sa môžete spoľahnúť nielen pri poistnej udalosti, ale pomôže vám aj v prípade neočakávaných situácií. Asistenčné služby, ktoré máte k poisteniu majetku úplne zadarmo, pomôžu pri odstránení príčin a následkov havarijného stavu vašej domácnosti. Ide napríklad o situácie, keď dôjde k prasknutiu vodovodného potrubia, poruche elektrických rozvodov či k rozbitiu okien následkom tlakovej vlny pri výbuchu. „Asistenčné služby podľa potreby zabezpečia a preplatia napríklad prácu inštalatéra, sklenára, elektrikára, kúrenára či plynára. Rovnako poistenie pomôže aj v prípade, že je domácnosť z dôvodu havarijného stavu dočasne neobývateľná. Kryje totiž krátkodobé náhradné ubytovanie či ochranu nezabezpečenej domácnosti,“ vysvetľuje Péter Lukács z poisťovne Generali.

Dnes trávime čoraz viac času na internete, kde vystavujeme ohrozeniu všetky svoje dáta, bankové účty či identitu. Pripoistiť sa tak určite oplatí aj Kybernetickú asistenciu, ktorá vám pomôže v situáciách, keď máte zavírusený počítač alebo vám zmizli fotografie či iné dáta z pevného disku, niekto zneužil vašu platobnú kartu pri nákupe cez internet alebo zneužil vašu identitu na sociálnych sieťach a robí vám zlé meno.

Život prináša rôzne situácie, ktoré nás môžu nemilo prekvapiť, preto je dôležité mať kvalitné poistenie majetku, ktoré vás podrží v náročných situáciách. Prelomové poistenie majetku a občianskej zodpovednosti DOMino je jedinečné poistenie vo forme skladačky, ktoré vám poskytne oveľa viac ako iné tradičné poistenie. Ponúka tri balíky poistenia vyskladané na základe najčastejších škôd na majetku, ktoré si však viete upraviť podľa vlastných potrieb. Môžete si v nich zvýšiť alebo znížiť výšku limitov poistného plnenia alebo balíky doplniť voliteľnými pripoisteniami. Vaše bývanie tak bude komplexne chránené presne podľa vašich potrieb.

Viac informácií o poistení majetku a občianskej zodpovednosti DOMino nájdete na https://www.generali.sk/cervena-mysli-na-vsetko/

