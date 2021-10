Intrigy, klamstvá a pretvárka v Štúdiu L+S!

Jeho umelecká riaditeľka Katarína Želinská totiž na motívy klasickej ruskej komédie Revízor napísala modernú frašku, v ktorej do rázovitej obce - možno nie až tak na konci sveta, ako sa na prvý pohľad zdá– prichádza kontrola z vyšších miest. Každý má niečo za ušami a za plotom, tak, aby to jeho sused nevidel. A záhadná revízorka bez otázok a odpovedí možno odhalí aj niečo viac, než len finančnú spreneveru dotácie z Bruselu. Navyše záhadná grófka, o ktorej každý hovorí, ale nikdy ju nikto nevidel, môže ešte pekne zamiešať karty. Ak chcete vedieť, ako celá táto zapeklitá situácia dopadne, neváhajte a príďte už 30. októbra o 19:00 do Štúdia L+S. Ale pozor – nečakaná revízorka si možno preklepne aj vás. A to tak, že na to určite do smrti nezabudnete! Vstupenky kúpite na Predpredaj.sk.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku uvedie Činoherný klub aj ďalšiu zo svojich autorských premiér, takmer bláznivú komédiu z pera režisérky a umeleckej šéfky Činoherného klubu Kataríny Želinskej s názvom- Srdečne vás vítame!

O hre:

Keď poštárka otvára poštu, predavačka predáva pokazené potraviny, šofér autobusu pije a starosta obeduje na faktúrach, nemôže taká kontrola z vyšších miest dobre dopadnúť. Rázovitá obec, možno nie až tak na konci sveta, ako sa na prvý pohľad zdá - a jej ešte rázovitejší obyvatelia, z ktorých má každý niečo za ušami a za plotom, aby to sused nevidel. A záhadná revízorka bez otázok a odpovedí, ktorá možno odhalí viac, než len finančnú spreneveru. Pokrytectvo, klamstvá, pretvárka a hlavne humor, to je nová takmer groteskná fraška na desať obrazov bez jedinej kladnej postavy. Alebo žeby predsa...?

hrajú: Jakub Abrahám, Linda Kubíčková, Hana Letková, Lesana Krausková / Lenka Hošková, Tomáš Lamoš, Gaby Luptáková / Dora Kulová, Ľudmila Swanová, Sylvia Stredňanská Letková

