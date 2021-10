ARRIVA začala podpisovať zmluvy s vodičmi, eviduje už viac ako 300 záujemcov o prácu v Bratislavskom samosprávnom kraji

ARRIVA ponúka doterajším i novým vodičkám a vodičom prímestských autobusov v Bratislavskom samosprávnom kraji stabilnú prácu nasledujúcich desať rokov – garantovanú základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu, k nej pohyblivú zložku mzdy 1,27 eura a ďalšie príplatky. Priemerná mzda vodičov dosiahne výšku minimálne 1 500 eur. Záujemcom, ktorí podpíšu zmluvu do 30. októbra, garantuje spoločnosť zohľadnenie preferencií na obsluhovanú linku a navyše ponúka aj pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. „Týmto krokom chceme docieliť, aby sa vodiči, ale aj cestujúci cítili aj po 15. novembri čo najkomfortnejšie a mohli plynulo pracovať a cestovať. To znamená, že napríklad vodič, ktorý dlhé roky jazdil na trase Bratislava – Senec, má možnosť pokračovať v obsluhe vybraného spoja. Chceme tak vodičom ponúknuť možnosť jazdiť po „vyjazdených cestičkách“ a nepretŕhať kontakty s cestujúcimi, ktorí s nimi môžu po zaužívanej trase cestovať aj naďalej,“ uviedol László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Táto ponuka však platí len do konca októbra, pre krátkosť času, ktorú spôsobilo pripomienkovanie výberového konania a celkové vyhodnotenie súťaže. Po tomto dátume bude ARRIVA musieť prejsť na finalizáciu harmonogramu jázd i zaúčanie zamestnancov, a je preto možné, že vodiči budú prideľovaní na trasy, ktoré bude potrebné zaistiť v záujme zabezpečenia plynulosti služby.

Už v tomto týždni dochádza k podpisovaniu pracovných zmlúv medzi spoločnosťou ARRIVA a jej novými zamestnancami pre Bratislavský kraj. Otvorené náborové centrum je k dispozícii aj na budúci týždeň od 25. do 29. októbra od 8.30 do 17.00 h v budove REGUS, na Karadžičovej ul. 8/A na 1. poschodí v Bratislave. Uchádzači o prácu sa môžu aj osobne pýtať na otázky, ktoré ich zaujímajú, vrátane právneho poradenstva a vysvetlenia pracovných i mzdových podmienok. Spoločnosť ARRIVA pozýva všetkých záujemcov o prácu s férovými podmienkami, zázemím a ďalšími sociálnymi benefitmi, aby sa pridali a navštívili náborové centrum.

Na spoločnom stretnutí predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcov zamestnancov doterajšieho dopravcu Slovak Lines a vedenia spoločnosti ARRIVA položili vodiči viacero praktických otázok, ktoré boli korektne a v dohodnutom termíne zodpovedané zástupcom zamestnancov i predstaviteľom vedenia OZ KOVO a vysvetlili sa aj niektoré nejasnosti či domnienky. Vodičov zaujímali najmä platové podmienky a zázemie pre vodičov či upratovanie autobusov. Podľa doterajších požiadaviek novoprijatých vodičov by uprednostnili upratovanie autobusov upratovačkami, v čom im vie spoločnosť vyhovieť. Zázemie, vrátane dennej miestnosti a spŕch pre vodičov, dispečingu i administratívy bude od 15. novembra všetkým k dispozícii v areáli Doprastavu na ul. Mlynské Nivy 70, čo je len 5 minút od autobusovej stanice.

„Sme radi, že aj napriek krátkosti času naša kampaň oslovila množstvo ľudí a do dnešného dňa sa nám ozvalo toľko záujemcov o prácu. S mnohými sme už podpísali pracovné zmluvy, pracovné podmienky sú férovo nastavené a hlásia sa vodiči, ktorí chcú pokračovať na svojich linkách. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými novými kolegyňami a kolegami a veríme, že s ich prácou budeme spokojní nielen my, ale najmä naši cestujúci,“ dodal László Ivan.

V prípade, že majú záujemcovia o pozíciu vodiča akékoľvek otázky, odpovede na tie najčastejšie nájdu na webovej stránke spoločnosti . K dispozícii im je tiež infolinka na čísle 0915 188 881, na ktorej aj zaevidujú záujemcov o prácu. Svoj záujem o prácu môžu prejaviť prostredníctvom spomínaného čísla alebo vyplnením kontaktného formulára.

- reklamná správa -