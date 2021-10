Kľúčom k autu budúcnosti je váš mobil

Zdroj: Xmarton

Čo by ste povedali na to, že by ste pomocou svojho smartfónu naštartovali svojho novučkého Superba ale aj niekoľkoročného Golfa a navyše ho dokonale zabezpečili proti krádeži? Prípadne, že by ste mobilom zdieľali, riadili a kontrolovali kompletnú firemnú flotilu? Ak vám to znie ako sci-fi, tak vitajte v budúcnosti.