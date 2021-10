Ozbrojte imunitu proti sychravej jeseni

Teplo, chlad, voda a pohyb. Štyria veľkí bojovníci, ktorí pomáhajú pri posilnení zdravia. Aj keď vitamíny sú taktiež skvelými pomocníkmi, zdravý životný štýl dokáže robiť zázraky. Pravidelné saunovanie, pobyt v kryokomore, či plávanie dokážu naštartovať imunitný systém človeka a mnohé choroby poslať do zabudnutia.

Hovorí sa, že terapiu teplom využívali už starí Gréci, Rimania i Mayovia. Už pred našim letopočtom sa ľudia zvykli ohrievať v kúte jaskyne len pri plápolajúcom ohni. Keď neskôr zistili, že horúce kamene naokolo dokážu teplo udržať i vyžarovať, zohrievali sa v uzavretých miestnostiach s vývodom vzduchu. O niekoľko rokov neskôr sa na účel saunovania už stavali zruby.

Zdroj: AquaCity

Zdroj: AquaCity

Zamávajte chrípke

Saunovanie vďaka oddychu pridáva na kráse, ale i na zdraví. Ak si saunu užívate pravidelne znižujete tak riziko srdcovo-cievnych chorôb, mŕtvice, pľúcnych ochorení, ale aj nákazy bežnou chrípkou. Pomáha pri reumatických ochoreniach, bolestiach hlavy a zmierňuje prejavy psoriázy. Prospieva pri liečbe alergie a astmy, a tiež pri chronickej únave. Každé wellness centrum je zamerané na niečo iné.

Zdroj: AquaCity

V popradskom AquaCity sa inšpirovali dvomi elementmi života. „Oheň a voda. Sú považované za základné prvky. Ich energia je čistá, silná a nepoddajná. Pochádzajú z hlbín vesmíru a aj keď sú úplne odlišné, bez seba nemôžu existovať,“ vysvetlila Lenka Chovancová, marketingová manažérka AquaCity Poprad. Fire & Water Wellness & Spa v AquaCity je najväčším dvojpodlažným wellness centrom na Slovensku. Ponuka wellness služieb je teda široká.

Zdroj: AquaCity

„Nájdete v ňom rôzne druhy sáun a inhalačných miestností, ceremoniálnu saunu so saunovými show, oddychové miestnosti, ľadovú jaskyňu, relaxačný bazén, zátoku lásky alebo vírivku. Počas vášho wellness pobytu sa môžete osviežiť v 14 metrov dlhom Wellness bare s ponukou zdravých ovocných štiav, wellness nápojov alebo smoothies. Moderný a nadčasový dizajn wellness centra, efektné farebné osvetlenie, zlaté obklady v saunách ulahodia každému oku a zaručia poriadny relax a nezabudnuteľný zážitok,“ dodáva Chovancová.

Nechajte sa zmraziť

Otužovanie je nové kváskovanie. Je to stáročiami overená metóda pre trvalé udržiavanie dobrého zdravia - a sviežej mysle. Ak ale nemáte odvahu namočiť sa do ľadovej vody v jazere - ani nemusíte. Otužujte s úsmevom, a to v príjemnom prostredí Kryocentra pod dozorom odborného personálu.

Zdroj: AquaCity

„Ide o maximálne trojminútový pobyt v komore s priemernou teplotou -120°C, za ktorým nasleduje intenzívne cvičenie – Kineziterapia. Pobyt v tejto komore pod lekárskym dohľadom stimuluje prirodzenú tvorbu enzýmov a hormónov podporujúcich uzdravenie a vo vašom tele dokáže „naštartovať“ samoliečbu a regeneráciu. Vaše dve minútky pre zdravie vám uberú na veku, na váhe, na zlej nálade - ale nie na rozpočte,“ vysvetľuje Chovancová. Extrémne nízke teploty dokážu pomôcť pri mnohých problémoch. Znižujú tiež zápalové procesy v tele.

Zdroj: AquaCity

Šport pre všetkých

Zdravý životný štýl a lepšia imunita kráča ruka v ruke aj s pohybom. K jednému z najzdravších športov patrí plávanie. Jedna z amerických univerzít zverejnila zaujímavú štúdiu. Výskumu, ktorý uskutočnili sa zúčastnilo viac ako 40-tisíc mužov, ktorí mali viac ako 30 rokov. Výsledok potvrdil, že plávanie vo vode vraj dokáže zaručiť dlhší život. Muži, ktorí plávali pravidelne, žili dlhšie ako tí, ktorí do vody nechodili.

Zdroj: AquaCity

Pravdou je, že pohyb vo vode prospieva celému telu a má aj liečivé účinky. Tým, že voda kladie až o 14 % vyšší odpor ako vzduch je plávanie oveľa efektívnejšie než športy vykonávané na suchu. Je to šetrná forma cvičenia pre ľudí bez ohľadu na vek a fyzickú zdatnosť, posilňuje svaly celého tela, má pozitívny vplyv na srdce a kardiovaskulárny systém, zvyšuje kapacitu pľúc, podporuje duševnú pohodu a kombinácia mierneho posilňovania svalstva a kardio cvičenia dopomáha k zdravej telesnej hmotnosti.

„Vhodným doplnkom wellnessu je práve plávanie. Ak uprednostňujete šport „na suchu“ využiť môžete individuálne, či skupinové tréningy vo fitness centre. „Od silových, kondičných, kardio a bežeckých aktivít - všetko je možné,“ uzavrela Chovancová.

