Hry v DPOH #8 alebo „Koľko rečí vieš, toľkým hrám rozumieš“

Niektorým ľuďom postačí rodný jazyk, iní sa dohovoria viacerými jazykmi. Ako napríklad sympatická herečka Anikó Vargová, známa z projektu Anómia z predstavenia Sto bábik, ktorá je bilingválna. V Hrách v DPOH sa dozviete, aké výhody jej v živote priniesol druhý jazyk a kedy v komunikácii uprednostňuje maďarčinu pred slovenčinou.

Thomas Puskailer, ktorého možno nazvať aj polyglotom, vyrastal v prostredí, kde sa hovorilo viacerými jazykmi. „Už od detstva som sa učil štyri jazyky. Doma som s rodičmi hovoril po slovensky, ktorí v roku 1968 emigrovali do Kanady a neskôr do Holandska, kde som sa narodil. V škole som rozprával po holandsky, na futbale po nemecky, keďže sme žili blízko nemecko-holandskej hranice. Potom prišla na rad angličtina, ktorú som sa naučil z filmov, pretože v Holandsku sa nerobili filmy s dabingom, ale len s titulkami. No a s manželkou, ktorá je z Anglicka, hovorím po anglicky. V súčasnosti prevláda slovenčina, lebo ju denne používam v práci,“ vymenúva svoje lingvistické zdatnosti Thomas. V rámci talkshow vystúpi aj ako hudobný hosť spolu so svojou kapelou – s Dávidom Jurajom Rašim (bicie), Tamásom Beliczom (basová gitara) a Jurajom Halaškom (gitara).

O bilingvizme, jeho výhodách a možno aj úskaliach sa dozviete v Hrách v DPOH už 16. 10. o 19.00.

