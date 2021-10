Najlepší polystyrén na zatepľovanie? Sivý robí divy

V prvom rade má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely polystyrén, v prípade sivého polystyrénu GrEPS® od spoločnosti Austrotherm dokonca až o 20 %. Znamená to, že pri rovnakej hrúbke dosahuje vyššie úspory tepla ako biely EPS. Inak povedané, na dosiahnutie rovnakej tepelnej izolácie vám stačí užšie zateplenie sivým polystyrénom GrEPS®, čo takisto prináša výraznú úsporu peňazí. Oproti minerálnej izolácii má totiž nižšiu nasiakavosť a vyššiu pevnosť v tlaku.

Zdroj: Austrotherm

Sivý – s podlahou a fasádou robí divy

Keď tepelne izolujete podlahu, ušetríte na svetlej výške a na výške zvislých nosných konštrukcií. Keď zatepľujete fasádu, dosiahnete väčší prístup svetla cez okná. Ušetríte tiež na kratších kotvách, menšom množstve stierkovacej hmoty, sieťkach či omietkach na osteniach a takisto na šírke vonkajších parapetov, šírke oplechovania a hrúbke nosnej konštrukcie. Experti na polystyrén odporúčajú počas slnečných dní použiť Austrotherm GrEPS® Reflex so špeciálnou povrchovou reflexnou vrstvou, ktorá zabraňuje prehrievaniu polystyrénu a uľahčuje aplikáciu.

Zdroj: Austrotherm

Sivý – s plochou strechou robí divy

Sivý polystyrén je ideálny na všetky typy striech vrátane plochých. Austrotherm pritom poskytuje komplexné riešenie tepelnej izolácie a odvodnenia plochej strechy. Všetky potrebné produkty tak získate od jedného výrobcu, teraz navyše ešte výhodnejšie. Napríklad na spády môžete využiť zľavu až 30 %, kladačný plán vám Austrotherm vypracuje dokonca zadarmo. Ušetríte aj na výške atiky a oproti minerálnej izolácii na jednoduchšej stropnej konštrukcii.

Zdroj: Austrotherm

Expresné dodanie už do 5 dní

Austrotherm sa môže pochváliť najväčším portfóliom polystyrénových produktov. Do konca októbra navyše prichádza so špeciálnou akciou. Vybrané produkty vám pri objednávke nad 20 m3 dodá už do 5 dní. A to je v súčasnej situácii, keď sa na každý materiál musí dlho čakať, výhoda na nezaplatenie. Spoľahnite sa na expertov na polystyrén. Viac na www.expertinapolystyren.sk/.

