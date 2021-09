Nová služba v dm – expresné vyzdvihnutie v ľubovoľnej predajni dm opäť bližšie k svojim zákazníkom

Zdroj: Dm Slovensko

Od utorka 7. septembra spustila dm ďalšiu službu, ktorou sa dostáva opäť bližšie k svojim zákazníkom, a to expresné vyzdvihnutie objednávky v ľubovoľnej predajni dm na Slovensku. Stačí, keď si zákazník prostredníctvom dm e-shopu zvolí svoju obľúbenú predajňu, do ktorej si chce po svoj tovar prísť, a spraví objednávku. Jeho objednávka mu bude pripravená najneskôr do troch hodín od jej online zaplatenia. Objednávať môže všetky produkty s výnimkou výrobkov označených „iba online“.