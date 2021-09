Trojnásobný úspech pre Tesco: Najzodpovednejšia veľká firma podľa odborníkov

Zdroj: Tesco, PR

BRATISLAVA – Tesco patrí medzi najzodpovednejšie firmy na Slovensku! V prestížnom ocenení Via Bona Slovakia získal reťazec ocenenie hneď v dvoch kategóriách, a to Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ. Spolu s tým bola reťazcu udelená aj Cena verejnosti. Tesco sa už 25 rokov stará o zákazníkov, kolegov a všetky komunity všade tam, kde pôsobí. Aj v čase pretrvávajúcej koronakrízy reťazec podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.