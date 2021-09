O2 pokračuje v budovaní 5G siete naplno. Zákazníkom zdvojnásobuje dáta v SMART Paušáloch

O2 už takmer pred rokom odštartovalo pilotnú komerčnú testovaciu prevádzku 5G siete vo vybraných častiach Bratislavy. V tomto roku po výbere dodávateľa prichádza s ďalšími novinkami. Riadnu komerčnú prevádzku na 5G technológii dodávateľa Ericsson si ako prví vyskúšajú zákazníci v celkovo už 15 mestách a obciach západného Slovenska. Do konca roka plánuje O2 masívnejšie pokrývať naopak najmä územie východného Slovenska. Stratégiou pokrývania Slovenska novou 5G sieťou od O2 je posilnenie najvyťaženejších lokalít rýchlej 4G LTE siete aj vzhľadom na ohlásenú výmenu celej rádiovej siete. Z tejto stratégie tak pocítia výhody aj zákazníci, ktorí využívajú 2G a 4G siete, keďže účelom výmeny siete je skvalitnenie aj ich parametrov.

„Po tom, čo sme ešte vlani ako prví odštartovali komerčnú testovaciu prevádzku 5G siete pre všetkých zákazníkov vo vybraných častiach Bratislavy nastal čas, aby sme ju rozšírili aj za jej hranice. Už dnes sa do našej novej siete môžu pripojiť obyvatelia Bratislavy, Pezinka, Ivanky pri Dunaji, Zálesia, Malinova, Bernolákova, Chorvátskeho Grobu, Slovenského Grobu, Viničného, Modry, Šenkvíc, Dubovej, Jaroviec a Rusoviec. V relatívne krátkom čase však budú pribúdať aj ďalšie oblasti, pričom do konca roka plánujeme pokrývať zhruba 20% populácie Slovenska. A keďže je našou stratégiou priniesť novú technológiu najmä tam, kde efektívne posilní kapacitné možnosti našej 4G LTE siete dostupnej pre vyše 97% ľudí, prinesie tak zákazníkom lepšiu skúsenosť nielen s technológiou 5G, ale práve aj v sieťach 2G a 4G,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

Parametre 5G siete pre mobilné zariadenia

Zákazníci O2 s kompatibilnými zariadeniami sa môžu v uvedených lokalitách pripojiť do siete s rýchlosťou až 1 Gbps a zažiť v mobilnej sieti skúsenosť z optického fixného pripojenia. „Dosahované rýchlosti samozrejme závisia od rádiových parametrov v danom mieste ale aj od modelu a čipovej sady koncového zariadenia – telefónu. V reálnej prevádzke aj na 5G telefónoch strednej triedy dosahujeme rýchlosti nad 500Mbps, na lepších 800Mbps a viac,“ uviedol Juraj Eliáš, riaditeľ sietí O2.

Zdvojnásobené dáta v O2 SMART Paušáloch

O2 spolu s rozšírením 5G siete prináša pre zákazníkov programu O2 SMART Paušál aj ďalšie výhody. „Pre to, aby si zákazníci mohli vyskúšať výhody 5G siete, im každý mesiac zdvojnásobíme objem dát v rámci tarifu, ktorý využívajú. Zákazníci Modrého O2 SMART Paušálu tak namiesto 1GB budú môcť využívať 2GB s doplatkom 1 eura, zákazníci Strieborného tarifu budú mať celkovo k dispozícii až 6 GB s doplatkom 2 eur a zákazníci Zlatého dokonca až 20 GB s doplatkom len 3 eur. Ešte lepšou správou však je, že dočasne do konca januára 2022 im tento objem zdvojnásobíme bez akéhokoľvek poplatku,“ uviedol Milan Morávek, riaditeľ komerčného úseku O2. Zákazník si môže tento výhodný balík aktivovať prostredníctvom aplikácie Moje O2 alebo v zákazníckej zóne na webe O2. Do 31. januára 2022 bude aktivácia a využívanie balíka bezplatné. O spoplatnení budú zákazníci informovaní aj prostredníctvom SMS správy.

Zdroj: O2

