Podľa médií to bolo neveľké zhromaždenie, podľa ľudí najväčší protest od roku 1989!

Podľa odhadu zúčastnených a organizátora sa na samotnom proteste na Hlavnej ulici v Košiciach zúčastnilo približne 12 až 16-tisíc ľudí. Protestné zhromaždenie bolo kultivované, slušné a pokojné. Počas celého priebehu protestu bolo počuť najmä príhovory, skandovanie ľudí a ľudovú hudbu, ktorú v rámci kultúrneho programu protestu zabezpečila priamo strana SMER – SD.

Okrem kultúrneho programu si však SMER – SD prichystal pre protestujúcich aj ďalšie prekvapenie, bolo ním vystúpenie exprezidenta Slovenskej republiky, Ivana Gašparoviča, ktorý bol osobne pred 29. rokmi pri zrode Ústavy SR a patrí k jej významným autorom.

Protest sa niesol najmä v znamení kritiky porušovania základných ľudských práv, občianskych slobôd, krivenia zákona, devastácie sociálneho a právneho štátu. Vinníka vidí SMER – SD najmä vo vládnej koalícii, v prezidentke Slovenskej republiky Čaputovej, ktorá zmarila referendum a vysmiala sa tak do tváre 600-tisíc ľuďom a špeciálnom prokurátorovi Lipšicovi.

Títo všetci sa podľa predstaviteľov SMERu – SD odkláňajú od demokratického rámca a sú priamo zodpovední za zhoršenie životnej úrovne Slovákov a zneužívania trestných stíhaní na politické ciele.

Strana SMER – SD na svojej stránke na sociálnej sieti pri zverejnenom videu uviedla, že „podľa médií to bolo fiasko, no podľa ľudí to bol najväčší protest od roku 1989." Na proteste zožal najväčší potlesk práve predseda SMERu Robert Fico, ktorý ponúkol riešenie na cestu von z marazmu, ktorý trápi slovenskú spoločnosť. Uviedol, že ak v NR SR neprejde návrh zmeny ústavy, ktorý by umožnil vyhlásiť referendum o predčasných voľbách, SMER začne so zberom podpisov na druhé referendum a bude výrazne žiadať prezidentku Čaputovú, aby sa vopred vyjadrila, či bude chcieť opäť zarezať aj ďalšie referendum a vzoprieť sa vôli ľudu.

Zhromaždenie sa skončilo príhovorom podpredsedu NR SR Juraja Blanára, ktorý pred viac ako desaťtisícovým davom prečítal znenie Košického memoranda. Dav toto memorandum odsúhlasil hlasným pokrikom „áno“ a vyslal tak veľmi jasný a tvrdý odkaz vláde SR a ostatným ústavným činiteľom.

