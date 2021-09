Chcete sa osviežiť, alebo zohriať?

Relax pri vode spojený so športovými aktivitami je to pravé orechové, čo ponúka dovolenka na Slovensku aj začiatkom septembra. A pandemická situácia zatiaľ nekazí plány tým, ktorí si ešte chcú užiť kúpanie a plávanie pod holým nebom. Kým si ale začnete baliť osušky, je dobré zorientovať sa, kde a ako hygienici upravili covid automat, aby vás v cieli výletu neotočili s dlhým nosom. Rovnako si overte, pre akú skupinu hostí majú strediská otvorené svoje brány. Všetky informácie nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne si pozrite webové stránky kúpaliska či aquaparku, ktoré plánujete navštíviť. Web aktualizuje aj kúpalisko v Bešeňovej, kde na vás vo vodnom parku čaká 18 letných bazénov, z toho 7 s termálnou vodou a 9 celoročných bazénov, z toho 6 z termálnou vodou. Pestrú rekreáciu na vode i na suchu ponúkajú na juhozápade Slovenska už tradične Slnečné jazerá v Senci, kde si aj v zime na svoje prídu otužilci. Na východe Slovenska sa však vo Vrbove okúpete počas celého roka. Medzi Popradom a Kežmarkom je Vrbov miestom, kde sa môžete zregenerovať v bazénoch s geotermálnou liečivou vodou, pričom v tunajších bazénoch si prídu na svoje deti aj plavci.

Slovensko – krajina s podzemným bohatstvom

Minerálne pramene sa vďaka svojej schopnosti liečiť choroby a prinavracať zdravie od nepamäti považovali za zázračné a pozoruhodné. Liečebné kúpele na Slovensku patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie v strednej Európe. Snáď najznámejšie z nich sú Piešťany, ktoré okrem termálnej minerálnej vody preslávilo aj liečivé sírne bahno. Rajecké Teplice očaria svojich návštevníkov exkluzívnou antickou atmosférou a Turčianske Teplice zasa jedinečnou procedúrou, tzv. Turčianskou zlatou kúrou. Európskym unikátom sa môžu pýšiť dve kúpeľné mestá. V Sklených Tepliciach sa nachádza jaskynný parný kúpeľ s výstižným názvom Parenica a v Trenčianskych Tepliciach jedinečný turecký kúpeľ Hammam.

Objavte vodné svety slovenských aquaparkov

Tobogány, tropické raje a množstvo vodných atrakcií v moderných termálnych kúpaliskách sú oázou relaxu a príjemného oddychu nielen v lete, ale aj počas zimy. Neopakovateľným zážitkom sa stáva kúpanie pod zasneženými horskými štítmi. Slovensko ponúka zábavu a wellness na vysokej úrovni! Stačí si vybrať, kam zamierite – či do Liptovského Mikuláša, do Popradu, na Zemplínsku Šíravu, do Komárna, do Nitry, do Dunajskej Stredy, do Levíc či do Senca. Tak už viete, kam sa pôjdete osviežiť alebo zohriať? Viac cestovateľských inšpirácií ponúka www.slovakia.travel.

