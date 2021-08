Peňaženky rodičov školákov o chvíľu zaplačú. Vaša nemusí, keď nakúpite s modrou kartou

Blíži sa školský rok a rodičia opäť načrú hlboko do svojich peňaženiek. Nemusí to však byť až také bolestivé, ak viete, kde nakúpite školské potreby za najlepšie ceny.

Už to začína! Len pár dní chýba do začiatku školského roka a hoci ešte deťom vymýšľame prázdninový program, už myslíme aj na to, čo všetko budú do školy potrebovať. Na perá a ceruzky bude treba nový peračník, zošity, knihy a s láskou pripravenú desiatu si zas decká chcú nosiť v novej školskej taške a batohu. No a samozrejme bez elektroniky sa nezaobídu. Kalkulačka je základné minimum, staršie deti už budú potrebovať tablet či notebook alebo počítač. Svoje o tom vie aj Mária Smejová z marketingového oddelenia PLANEO Elektro.

Zdroj: Planeo Elektro

„Doteraz boli u nás nákupy do školy vždy spojené aj s nákupom do škôlky. Tento rok už máme doma dvoch školákov, takže okrem prezúvok a športového oblečenia obe deti zakaždým ´súrne potrebujú´ nový peračník a najlepšiu školskú tašku pre začínajúceho prváčika,“ hovorí mama 6-ročného Brunka a 9-ročnej Melinky. „Ako mamu ma potešilo, že v sortimente PLANEO Elektro máme také novinky ako školské tašky, batohy a aj celé sety a teraz za zvýhodnené ceny. Moje deti neodolali plne vybaveným blikajúcim peračníkom a ja sa im vôbec nečudujem, v ich veku by som po takých túžila tiež,“ so smiechom priznáva mladá mamička.

Do výbavy školáka patria aj kalkulačky. V PLANEO Elektro dostanete najpredávanejšiu kalkulačku pre základné školy CASIO FX220 PLUS 2E, deviatakom a maturantom sa zíde CASIO FX 85CE X, kalkulačka odporúčaná na testovanie T9 a maturity a vysokoškoláka potešíte vedeckou kalkulačkou FX991CE X, zvládajúcou aj tie najnáročnejšie výpočty.

No a aby ste vy nemuseli neustále počítať, ako to všetko nakúpiť čo najvýhodnejšie, je tu jedna pomôcka: modrá PLANEO karta. Na ňu vám v sieti predajní PLANEO Elektro pripíšu v podobe eur 3 percentá z každého nákupu. Dá sa povedať, že s každým nákupom zarobíte na modrú kartu peniaze, ktoré môžete využiť pri ďalšom nákupe, takže ten bude o to lacnejší. Ak ju ešte nemáte, stačí sa zaregistrovať online alebo v predajni a ak ju už máte, tak určite viete, že okrem peňazí, ktoré vám na nej po nákupe pribudnú, máte s modrou kartou v rámci Rodinnej ponuky aj výhodnejšie ceny za vybraný tovar. Veď prečo nenakupovať za najlepšie ceny, keď je to také jednoduché?

