Svetoznámy parašutista Felix Baumgartner a nositeľ rekordov si príde zalietať na Slovensko!

Felix Baumgartner

Zdroj: archív The Flying Bulls

Vášnivo prekračuje hranice, najmä vo vzduchu - Felix Baumgartner je profesionálny pilot, no hlavne parašutista, známy svojimi neobyčajnými kúskami, pri ktorých už prekonal niekoľko svetových rekordov. A návštevníci Medzinárodných leteckých dní SIAF ho naživo uvidia počas jedinečnej dynamickej ukážky The Flying Bulls v kokpite vrtuľníka BO 105 C.