Prepojte si štýlovo záhradu s interiérom

Čistotu, jednoduchosť a vzdušnosť severského štýlu si už mnohí z nás preniesli do svojich domovov. Zlaďte si do rovnakého štýlu aj svoju záhradu! Správne zvolený náter dodá dreveným prvkom vo vašej záhrade škandinávsky šmrnc a navyše predĺži jeho životnosť.

Škandinávia vo vašej záhrade

Severania dávajú v interiéri či v exteriéri prednosť otvorenému priestoru, svetlým farbám (ako je biela, béžová alebo sivá) a hlavne prírodným materiálom. Pokiaľ vašu záhradu zdobí drevená pergola alebo záhradný domček, dodajte im nový moderný šat! Skúste siahnuť po tenkovrstvej lazúre Primalex, ktorá sa dá natónovať do škandinávskej palety odtieňov Essence Woodcare.

Sivá inšpirácia

Sivá v kombinácii s drevom skvelo zapadne do prostredia záhrady alebo pergoly. Dá vyniknúť kráse okolitej prírody a dopraje vám pocit pokoja a rovnováhy. Uvidíte, že sa vám ani nebude chcieť opustiť záhradu.

Lazúra však nie je len otázkou dizajnu

Dážď, slnko a ďalšie rozmary počasia ľahko zanechajú na dreve neželané stopy. Preto každý drevený prvok by mal byť správne ošetrený. Keď doprajete dreveným prvkom na záhrade kvalitný náter, budú vám dobre slúžiť dlhšiu dobu.

Hrubovrstvá alebo tenkovrstvá lazúra - to je otázka

Najväčším úskalím sa môže zdať správny výber typu lazúry, ktoré môžete nájsť v dvoch variantoch – hrubovrstvej a tenkovrstvej. Nie je to však vôbec zložité. Základným rozdielom je to, že tenkovrstvá lazúra nezanecháva na povrchu dreva film a celá vsiakne do vrchnej vrstvy dreva. Hodí sa tak najmä na konštrukčné prvky okolo domu, ako sú pergoly, trámy alebo plotové prvky. Pre záhradný domček je preto lepšie zvoliť tenkovrstvú lazuru Primalex, ktorá je vhodnejšia.

Hrubovrstvá lazúra na povrchu dreva zanechá hrubšiu vrstvu a vytvára tak ešte odolnejšiu bariéru proti poveternostným vplyvom. Hodí sa preto na stavebno-stolárske prvky, akými sú okná a dvere, je tiež vhodná na lavičky a ďalšie posedenie. Pergolu alebo záhradný domček tak môžete zladiť s ďalším záhradným nábytkom – napríklad lavičku natrieť v rovnakom odtieni ako pergolu, aby spolu krásne ladili.

Ako si teda štýlovo prepojiť záhradu s interiérom? Poďme na to:

1. Každé drevo si okrem krásneho vzhľadu zaslúži aj náležitú ochranu. Nielenže lepšie vyzerá, ale taktiež sa mnohonásobne predĺži jeho životnosť.

2. Pri renovácii záhradného domčeka si pripravte tenkovrstvú lazúru Primalex, Fungicídne napúšťadlo, štetec s mäkkým vlasom, miešadlo, ochranné okuliare a rukavice.

3. Aby ste záhradný domček dokonale ochránili pred hubami, drevokazným hmyzom a zabránili vzniku plesní, natrite očistené a vybrúsené drevo najprv Fungicídnym napúšťadlom.

4. Napúšťadlo nechajte aspoň 1 hodinu zaschnúť a potom začnite záhradný domček natierať tenkovrstvou lazúrou. Tá drevo ochráni pred poveternostnými vplyvmi a nepriazňou počasia. Ak siahnete po sivom odtieni, ktorý bude ladiť nielen so zvyškom záhrady, ale tiež s interiérom, dosiahnete štýlový škandinávsky vzhľad.

5. Prvú vrstvu nechajte zaschnúť aspoň 7 hodín. Potom pridajte druhú vrstvu. Nátery neaplikujte pri mrazivých teplotách alebo ak hrozí dážď, pretože by ste neboli s výsledkom určite spokojní.

6. Výsledkom bude nielen krásne vyzerajúci záhradný domček v sivom škandinávskom štýle, ale aj kvalitne chránené drevo, ktorému takto predĺžite jeho životnosť.

7. V rovnakom štýle si môžete natrieť aj zvyšné drevené prvky vo svojej záhrade, napríklad lavičku a vytvoriť si tak dokonalé relaxačné miesto.