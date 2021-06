Telesná na doma aj v triede je späť

V telocvičniach a na ihriskách si deti tento školský rok toho veľa nezašportovali. Pandémia zatvorila brány škôl a telesná výchova, ak by vedela rozprávať, povedala by niečo v zmysle, že v tomto školskom roku bola najzanedbanejším vyučovacím predmetom.

O 2 Športová akadémia Mateja Tótha spolu s mobilným operátorom O 2 prišli v čase pandémie so sériou inštruktážnych videí, ktoré sa rýchlo stali obľúbenými a jednotlivé diely už dosiahli milión pozretí. Akadémia Mateja Tótha s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravila tretiu sériu Telesnej na doma aj v triede, kde si s deťmi zacvičil aj Matej Tóth.



Videá sú v tejto sérii pripravené tak, že divák si môže popri sledovaní videá priamo zacvičiť. Tréner a športový riaditeľ Akadémie Michal Tóth vždy vysvetlí, ktorá časť tela sa bude precvičovať a na čo je cvičenie zamerané. Každá časť z tejto desaťdielnej tretej série je tematický zameraná na niektorý zo športov, ktoré sú v našich zemepisných šírkach obľúbené.

Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Michal Tóth, športový riaditeľ a tréner O 2 Športovej akadémie Mateja Tótha: „Každá epizóda seriálu sa venuje inej športovej disciplíne, a tak oboznamuje deti s rôznymi druhmi športov. Cvičenia majú u detí vyvolať pocit, že daný šport vykonávajú priamo v triede, alebo doma. Toto bol hlavný cieľ pri tvorbe cvičení. Snažili sme sa preniesť športy, na ktorých vykonávanie je potrebný napríklad veľký priestor, sneh, ľad, vodné prostredie do priestoru triedy alebo domova, a takto nevšedne motivovať deti k cvičeniu.“

Cvičenia sú pripravené tak, že imitujú pohyb športovca v danej disciplíne a zároveň takmer každé cvičenie vychádza z metodiky O 2 Športovej akadémie Mateja Tótha, v ktorej okrem iného, využívame špeciálne fyzioterapeutické cvičenia (vývojová kineziológia). Tieto cvičenia majú aj zdravotný charakter. Pri tvorbe a výbere konkrétnych cvičení kládol Michal Tóth dôraz na motorické učenie pohybov a rozvoj sily rôznych svalových skupín. Tvorcovia seriálu sa tiež museli vysporiadať so stiesnenými podmienkami priestoru pri cvičeniach zameraných na rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností. Cvičebný program Telesnej na doma aj v triede je vytvorený veľmi citlivo a precízne, aby viedol ku komplexnému pohybovému rozvoju dieťaťa a to aj v malom priestore triedy, alebo obývačky. Do Telesnej na doma aj v triede sú zahrnuté aj cvičenia a hry na koncentráciu. „Tým sme sa snažili priblížiť deťom psychologickú prípravu ako súčasť prípravy športovca. Deti si na vlastnej koži môžu vyskúšať ako takéto hry pomáhajú sústrediť sa, a to nielen pri výkone v športe, ale aj pri vyučovacom procese.“ uzatvára športový riaditeľ Michal Tóth.

Všetky videá Telesnej na doma aj v triede nájdete na https://www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma

