Ako usporiadať dokonalý piknik pri každej príležitosti?

Tohtoročné jarné počasie piknikom zrovna neprialo. S blížiacim sa letom si však tento nedostatok iste vynahradíme. Piknik je dokonalý spôsob, ako stráviť viac času vonku, a to tým najúžasnejším spôsobom - dobrým jedlom a pitím. Bude nám chutiť o to viac, ak si ho doprajeme v príjemnom prostredí.

Čím dôkladnejšie si premyslíte budúcu podobu svojho pikniku, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa v priebehu nič nezvrtne a vy budete oslavovať úspech. Celkovú koncepciu by ste mali prispôsobiť udalosti, osobnostným charakteristikám pozvaných, tiež miestu, kam sa chystáte, a rovnako aj spôsobu, akým sa tam hodláte dopraviť.

Piknik na móle pri vode je to pravé orechové počas horúcich letných dní.

Pekne minimalisticky

Vydajte sa s drahou polovičkou alebo skupinkou priateľov na zaujímavé pokojné miesta v skrytých prírodných zákutiach. Či už vás čaká oslava výročia, žiadosť o ruku alebo tajná párty pre najlepšieho kamaráta, absolútny základ je pikniková deka. Najvhodnejšie je tá s nepriepustnou spodnou vrstvou, ktorá vás ochráni pred vlhkosťou a navyše ju ľahko očistíte.

Ak plánujete vyraziť na bicykli, zabaľte sa pokojne do piknikového koša - nosič ho bez problémov unesie. Na dlhšiu cestu pešo je vhodnejšie piknikový batoh. A čo do neho nachystať? Sendviče, toasty, wrapy, prípadne cestovinové šaláty, syry alebo koláče. Na pitie je ideálna domáca limonáda či džús, ale hlavne dobré víno.

Jednorazové riady už nie sú trendy, pretože zaťažujú životné prostredie. Neznamená to však, že si musíte zaťažiť chrbát ťažkými taniermi. Ľahké plastové riady k dlhodobému použitiu splnia svoj účel, navyše si ho môžete vybrať v žiarivých farbách a so vzormi, na ktoré by ste si v kuchyni netrúfli. Plánujete sa zdržať do večera? Pribaľte teplejšiu deku na zahriatie a solárnu lampu. Je jedno, či ste v kempe alebo na lúke pri chate, všade si môžete dopriať doslova kráľovský piknik.

Maximálne pohodlie

Chystáte sa s rodinou, partiou známych či kolegov oslavovať narodeniny, prípadne príchod potomka alebo pracovný úspech? Tak sa vydajte autom na pláž k vode, do kempu či parku. Prípadne zostaňte pekne doma na záhrade. Každopádne sa bude rozhodne hodiť poriadne nabitá chladiaca taška, ale aj piknikový kôš. Nemusíte byť práve jeho vlastníkmi, na internete nájdete požičovne košov s obsahom pripraveným podľa vášho gusta. Alebo naskladajte jedlo a potreby do dvoch troch debničiek, ktoré neskôr poslúžia ako stolčeky.

V tomto prípade si môžete dopriať štýlové stolovanie s keramickým riadom a pohármi, pokojne aj obrusom. Luxusné menu najlepšie pripravíte na ohnisku či grile. Mäso a zelenina v grilovanej aj nakladanej variante či zlatý klinec večera v podobe kotlíkového gulášu si žiadajú poriadne osvieženie. Za hviezdu, najmä medzi deťmi, budete s domácimi dezertmi a limonádami.

Do výbavy maximalista patrí okrem diek tiež pár vankúšikov alebo pohodlných podsedákov, prípadne i hrejivé prikrývky. A ak chcete vyladiť výsledok do dokonalosti, nezabudnite na pôvabné dekorácie vrátane vázy na kvety. Keď sa akcia pretiahne do večerných hodín, oceníte osvetlenie - romantické lampióny na sviečku alebo solárne lampióny a svetelné reťaze. Nebojte sa dokonca upcyklovať. Debnička poslúži ako stolček, zaváraninové poháre zase ako pôvabné svietniky.

