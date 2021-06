Peter Bič Project konečne vyrazia na toľko prekladané turné! Zahrajú hity, ktoré ešte ich fanúšikovia naživo nemohli počuť

Kapele Peter Bič Project ide karta - čo skladba, to mega hit! Aj ich najnovšia pohodová pesnička Máj sa fanúšikom i hudobným redaktorom mimoriadne páči a tak nám spríjemňuje chvíle zatiaľ aspoň z rádií. Avšak, podobne ako všetci hudobníci, boli aj muzikanti okolo lídra Petra Biča frustrovaní z toho, že im chýbalo živé hranie a kontakt s fanúšikmi. Teraz sa to konečne zmení a už čoskoro vyrazia na dvakrát odkladané turné.

Skladby ako Stoj, Čoskoro, Labyrint či Máj zaznejú na koncertoch naživo vôbec po prvý raz. Nenechajte si to ujsť. Štartujú už 3. júla v Košiciach!

Amfiteátre, nádvoria slovenských hradov a areály okolo vodných plôch zaplnia v lete fanúšikovia obľúbenej kapely Peter Bič Project. V romantickej atmosfére zaznejú ich najväčšie hity z ostatného albumu Labyrint, ale aj ochutnávka úplných noviniek, ktoré sympatickí hudobníci chystajú na nový album. Skupina sa teší o to viac, že turné musela pre pandémiu až dvakrát odkladať!

Zdroj: Dominika Kentošová

„Veľmi nám hranie chýbalo. Tešíme sa, že sa situácia konečne zlepšuje a podmienky pre koncerty sa otvárajú. Určite budeme mať program z turné Labyrint, ktorý sme zatiaľ nemohli odprezentovať. Zaznejú teda pesničky ako Stoj, Čoskoro či Labyrint, ktoré ľudia nemali veľmi možnosť počuť naživo,“ sľubuje Peter Bič.

Kapela aj počas lockdownu makala, čoho výsledkom sú nové skladby. Jemný a pohodový Máj zatiaľ fanúšikov teší aspoň z rádií, no zaznie aj na koncertoch. Navyše, s bonusom. Speváčka kapely Viki totiž aj v čase pandémie poctivo trénovala hru na trúbke a ozvláštni ňou zopár skladieb.

Zdroj: Dominika Kentošová

„Pokiaľ sa dalo, veľa času sme trávili v štúdiu nahrávaním nových skladieb na nový album, ktorý by sme chceli vydať v septembri. Máj je prvá lastovička a sme radi, že má také krásne odozvy od ľudí. Atmosféra pesničky je skvelá a verím, že taká bude aj na koncertoch,“ dodáva Peter Bič.

„Snažím sa cvičiť hru na trúbke, kedy sa len dá. Ako mi to ide, neviem zhodnotiť, susedia zatiaľ nič nepovedali, ale určite si zahrám aj na koncertoch. Budem ešte viac cvičiť, aby to znelo super. Trúbka zaznie v skladbe Máj, Čoskoro, Labyrint a uvidíme ešte kde sa nám ju podarí zakomponovať,“ teší sa Viktória Vargová.

Zdroj: Dominika Kentošová

S turné prejde kapela Slovensko krížom - od východu na západ. Začne v rodných Košiciach.

„Na všetky mestá sa veľmi tešíme, všade máme fanúšikov, ktorým chceme dať zo seba všetko. Verím, že to bude skvelé. Ale doma, v Košiciach, kde budú aj naše rodiny, kde zahráme mame, otcovi, deťom a partnerom, to zvykne mať predsa len inú atmosféru. Verím, že to bude skvelý štart,“ uzatvára Peter Bič.

Lístky na turné Peter Bič Project sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

PETER BIČ PROJECT LETNÉ KONCERTY 2021

03.07.2021 19:00 - Kasárne/Kulturpark, Košice

31.07.2021 19:00 - Amfiteáter Trnovce, Brestovec

14.08.2021 19:00 - Nádvorie hradu, Kežmarok

28.08.2021 19:00 - Amfiteáter, Banská Štiavnica

10.09.2021 19:00 - Amfiteáter Trenčiansky hrad, Trenčín

12.09.2021 19:00 - Amfiteáter InPARK, Štrkovecké Jazero, Bratislava

