Ak planétu nezachránime my, ďalšia generácia už šancu nedostane. Ako jej môžeme zanechať lepšiu Zem?

Poznáte ten pocit, keď máte niečo spraviť, no stále to odkladáte? Napríklad preventívku u zubára. Posúvate ju dovtedy, až kým nezistíte, že ste zmeškali dátum a teraz budete platiť za každý zákrok. Ale čo ak namiesto nášho úsmevu ide o celú planétu a každý odklad zaplatia za nás naše deti?

Teplo, teplejšie, katastrofa

Rok 2050 síce vyzerá ako z nejakého sci-fi filmu, ale iba dovtedy, kým nezistíte, že je bližšie než rok 1990. Podľa Nature, jedného z najprestížnejších vedeckých časopisov na svete, sa dovtedy môže priemerná teplota na Zemi zvýšiť až o 2,5 °C. Možno si poviete, že je to ešte ďaleko a vás to vlastne ani nemusí zaujímať. Ale viete, koho bude? Presne tak, naše deti.

Pomoc, Zem potrebuje na vzduch

Oteplenie planéty a zmeny v ekosystémoch spôsobuje vo veľkej miere vypúšťanie CO 2 . Najpesimistickejší scenár hovorí o takmer dvojnásobnom zvýšení koncentrácie CO 2 v ovzduší do roka 2100.

S produkciou CO 2 sa spája aj výroba elektrickej energie. Kým pre nás boli dymiace komíny uhoľných elektrární úplne samozrejmé a bežné, dnes sa dá elektrina vyrobiť aj z udržateľných zdrojov, ktoré sú k planéte oveľa láskavejšie. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, odkiaľ pochádza elektrina u vás doma?

Generácia, ktorá už vidí planétu inak

Dnešné deti sa odmalička stretávajú s ekológiou, vedia, že zvieratká treba chrániť, igelitky sú zlé a plast patrí do žltého kontajnera. Čo si však predstavia, keď sa povie elektrina? Vedia si ju spojiť s udržateľnými zdrojmi? Vnímajú ju ako niečo, čo túto planétu znečisťuje alebo šetrí?

A tak sme sa ich na to opýtali.

Usporiadali sme výtvarnú súťaž a poprosili sme ich, aby nám nakreslili, ako si predstavujú výrobu elektrickej energie. Výsledky nás zahriali pri srdci!

Kým väčšina rodičov by pravdepodobne stvárnila tepelné elektrárne, až 74 % detí nakreslilo udržateľné zdroje energie – veterné turbíny, vodné elektrárne či slnečné kolektory. Drobci vidia výrobu elektriny a svoju budúcnosť v udržateľných farbách.

Zanechajme im takú Zem, akú si ju predstavujú

Podľa WWF sme posledná generácia, ktorá môže odvrátiť hroziacu klimatickú katastrofu. My rozhodujeme o tom, na akej planéte bude žiť tá ďalšia.

Zmeniť smerovanie celého ľudstva sa nedá naraz. Každý z nás však môže spraviť malý krok, ktorý spolu s ostatnými vystačí na ten legendárny veľký skok.

Ak prejdete na Zelenú energiu od VSE od 1,50 eura mesačne, môžete pomôcť planéte hneď dvakrát. Vašu spotrebu elektriny pokryjeme výlučne z obnoviteľných zdrojov a ak sa rozhodnete prispieť mesačne aspoň 2 eurami, váš príspevok zdvojnásobíme a podporíme vybrané ekoprojekty.

Tak čo poviete svojmu dieťaťu, keď sa vás najbližšie spýta, odkiaľ sa berie energia u vás doma?

