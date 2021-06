Revolúcia v predaji jazdených vozidiel

Zdroj: Todos

Hovorí sa, že majiteľ vozidla sa z neho teší len dvakrát. Vtedy, keď ho kupuje a vtedy, keď ho predáva. Čo by ste ale povedali na to, že je na trhu firma, ktorá chce podobné dogmy vyvrátiť a sprostredkovať predaj jazdených vozidiel so stopercentnou spoľahlivosťou? Zoznámte sa s bazárom automobilov od firmy TODOS.