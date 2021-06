Nový program Divadla P. O. Hviezdoslava: Projekt Anómia 21 sa začína Lakomstvom a Hnevom

„V každej hre tvorí hriech rámec v dichotómii so spoločenským javom, ktorý má tendenciu rozdeľovať spoločnosť, vyvolávať vášne. V prípade prvých dvoch hier ide o spojenie Lakomstva s rodovou a generačnou rovnosťou a Hnevu s korupciou,“ vysvetľuje autorka projektu a vedúca oddelenia manažmentu DPOH Valeria Schulczová.

LAKOMSTVO: Sto bábik

Prvou hrou do projektu Anómia 21 prispela obľúbená spisovateľka a glosátorka Oľga Feldeková. Hra Sto bábik je jej dramatickým debutom a rozpráva príbeh dvoch dám v rokoch – operetnej speváčky a avantgardnej herečky, ktoré sú plné elánu a čakajú na ďalšie pracovné výzvy, no v skutočnosti sú tak trochu „za zenitom“. Čoskoro sa k nim pridá režisér, ktorý ich chce diplomaticky od chystaného projektu odhovoriť, no dámy si ho získajú svojou vitalitou a tak vzniká spleť komických nedorozumení a trapasov.

Staršie umelkyne si zahrajú dve šarmantné herečky - Anikó Vargová a Lucia Siposová, ktorá v činohrách účinkuje len výnimočne. Čo ju presvedčilo prijať ponuku zahrať si v hre Sto bábik? „Oslovila ma Darinka Abrahámová, ktorú veľmi uznávam a veľmi mi polichotilo, že si na mňa spomenula. No a keď som sa dozvedela, že budem hrať s úžasnou Anikó Vargovou, bolo rozhodnuté," priznáva L. Siposová. Režisérom predstavenia je Michal Spišák, ktorý v predstavení stvárni aj úlohu režiséra. Ako sa cíti v úlohe herca? „Ja som len taký príležitostný herec. Mojou profesiou je réžia, tam sa cítim dobre. Mojím presvedčením ale je, že každý režisér by mal byť schopný raz za čas vyjsť na javisko a hrať. Nie akože, keď napríklad predhráva hercom, ale naozaj, pred skutočných divákov. Je to dôležitá skúsenosť, ktorú nie každý zvládne. Vlastne ju zvládne len minimum ľudí, a aj minimum režisérov. Skromne sa o to snažím,“ hovorí M. Spišák a dodáva: „Ide o komédiu o divadle, mladosti, starobe, a tým aj o plynutí času, túžbe žiť a nemať starosti. Srdečne na ňu pozývam všetkých divákov.“

Zdroj: Sto bábik, foto Ema Lančaričová, archív BKIS

HNEV: Bratislava by night

Ďalší z hriechov - Hnev, sa stal námetom pre hru Juraja Šebestu s názvom Bratislava by night. "Pri písaní som nemal jasnú predstavu, námet vznikol na viac pokusov, nápady krúžili okolo korupcie, pomohla aj dramaturgička Darinka Abrahámová. Keď som si preštudoval čo-to na tému hnevu, nespokojnosť či frustrácia ako zdroj hnevu ma posunula k medzigeneračnému konfliktu alebo konfliktu hodnôt. Zároveň som chcel ísť hlbšie do vnútorného sveta dnešného mladého človeka. Je mi blízka aj téma emigrácie, náš syn stále žije v zahraničí a dcéra sa len nedávno vrátila," vysvetľuje pozadie vzniku hry Juraj Šebesta. V príbehu, ktorý režíruje Mariana Luteránová, rodičia (Jana Oľhová a Miroslav Noga) očakávajú návrat svojho syna (Jakub Švec) zo štúdií v Dánsku. Veľkolepá večera prichystaná na jeho počesť však syna neohúri, naopak, odchádza užívať si nočnú Bratislavu. Povyrazenie však nedopadne podľa jeho predstáv. Harmonické rodinné prostredie naráža na partnerské problémy, výchovnú prax a medzigeneračné napätia. „Žánrovo má hra asi najbližšie k tragikomédii alebo komédii s vážnejším obsahom. Kombinuje nadsázku, absurdné momenty a realizmus, spojené humorom. Synov hnev na spoločnosť a generáciu rodičov, jeho obdiv k Dánsku, kde študuje, vyznieva emocionálne presvedčivo, aspoň dúfam, ale on sám je plný rozporov a vlastných problémov. Nie je to žiadne neviniatko. Nech hodí kameňom, kto je bez viny,“ uzatvára J. Šebesta.

Obe hry majú jednotný tvorivý tím - scénografku Evu Kudláčovú - Rácovú, kostýmovú výtvarníčku Simonu Vachálkovú a o hudbu sa postará Martin Hasák. Premiéra oboch hier sa uskutoční 6. 6. o 19.00 na javisku DPOH.

Zdroj: Bratislava by night. Foto: Katarína Kubalová, archív BKIS

Predaj vstupeniek

Vstupenky je možné zakúpiť si pred predstavením v pokladni DPOH alebo online na www.predpredaj.sk

Cena vstupenky jednej inscenácie zloženej z dvoch hier je 18 €, zľavnená (študenti, dôchodcovia, ZŤP) je 10 €.

V predaji sú aj balíčky zahŕňajúce všetkých sedem hier v sume 60 € (v zľavnenej sume 28 €).

Balíček 1: 7. – 28. jún 2021 - https://bit.ly/3vEGBbH

Balíček 2: 10. – 28. jún 2021 - https://bit.ly/3p6VAZt

Balíček 3: 20. – 30. jún - https://bit.ly/2R9apOu

Balíček 4: 1. – 8. júl - https://bit.ly/3uFdbJ8

Viac informácií o programe nájdete na www.dpoh.sk

