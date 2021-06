Ako môžu byť „SVETOVÍ RODIČIA“, keď ich deti nikdy neuvidia?!

Dnes je MDD. Deti sa tešia do škôl a škôlok, lebo dnes sa budú ešte viac hrať. A my rodičia rozmýšľame, čo im na dnes vymyslíme. Konečne sa všetko uvoľnilo, takže zmrzlina? Cukráreň? ZOO? Otvoríme detské šampanské? Alebo spolu skočíme do Dráčika? Jednoducho si s nimi vychutnáme tento špeciálny deň a budeme SVETOVÍ RODIČIA. Mali sme jednoducho šťastie na miesto, na ktorom sme sa narodili.

Pre milióny detí je aj tento deň iba ďalším dňom, v ktorom sa nemôžu venovať bezstarostnému detskému šanteniu. Krajín, v ktorých zúri vojna je dnes najviac za posledných 30 rokov a vojna so sebou prináša hlad, choroby, stratu domova a najbližších, neistú budúcnosť. Deti, ktoré sa narodili v krajinách, v ktorých prebieha humanitárna kríza väčšinou majú jedného alebo oboch milujúcich rodičov, ktorí im však v danej situácii nedokážu zabezpečiť to, čo potrebujú. UNICEF už 75 rokov pomáha deťom v núdzi. Zabezpečuje pre ne strechu nad hlavou, lieky, vodu, jedlo, školské pomôcky. Naša pomoc v teréne by však nebola možná bez našich podporovateľov – SVETOVÝCH RODIČOV. Aj slovenskí SVETOVÍ RODIČIA prinášajú nádej do sveta detí ďaleko za hranicami našej krajiny – v Sýrii, Jemene, Keni, Ugande, Južnom Sudáne... Sú SVETOVÝMI RODIČMI, ktorých síce deti v núdzi nikdy neuvidia, ale neviditeľnými krokmi ich sprevádzajú na ich ťažkej ceste.

Ako SVETOVÝ RODIČ UNICEF nepodporujete jedno konkrétne dieťa, pomáhate mnohým deťom, ktoré práve v tej chvíli pomoc potrebujú. Tým, že prispievate pravidelne, pomáhate dlhodobo a to je najdôležitejšie. Pretože vojny a humanitárne krízy netrvajú žiaľ len chvíľu, ale mesiace a roky... a my potrebujeme byť pri deťoch celý tento čas - spolu s vami.

Nemusíte prispievať vysokými sumami. Môže to byť napríklad výška Vašej hodinovej mzdy alebo suma vášho posledného účtu v kaviarni. Malý, ale pravidelný dar znamená pre deti v núdzi veľkú pomoc. Výška mesačného príspevku je len na Vás a kedykoľvek ju môžete zmeniť.

Obdarujte seba aj deti v núdzi: STAŇTE SA SVETOVÝM RODIČOM na MDD. A nezabudnite o tom povedať svojim deťom.

Zdroj: Unicef

