Atlét Peter (24) minulý rok počas požiaru prišiel s mamou o strechu nad hlavou

Postihol ho osud, ktorý mu obrátil život naruby. Mladý talentovaný atlét Peter Ďurica pred necelým rokom prišiel so svojou milovanou mamou o strechu nad hlavou. Stalo sa tak počas obrovského požiaru, po ktorom národnému šampiónovi nič neostalo. Aj napriek tomu, že sa museli obaja postaviť na nohy a všetko budovať odznova, ani Peter, ani jeho mamina tento boj nevzdali. Pomocnú ruku im podalo množstvo ľudí, klub, za ktorý behá, univerzita, ale aj projekt na podporu slovenských športovcov. Aj vďaka dobrej vôli a túžbe stále športovať, má Peter tento rok veľké šance bodovať na prestížnych svetových súťažiach.

Peter miloval šport odmalička. Ako malý chlapec hrával aktívne futbal, ktorému sa venoval až do polovice strednej školy. Práve tam sa ho jeden z trénerov, ktorý v ňom hneď videl vyšší potenciál spýtal, či by nechcel skúsiť beh. Peter súhlasil a krátko na to začal trénovať trikrát do týždňa.

Zdroj: Niké

„Vyskúšal som si jeden pretek, ktorý bol u nás v Krupine, išlo o Beh oslobodenia. Umiestnil som sa na prvom mieste a povedal som si, že atletiku budem robiť popri futbalu,“ spomína na svoje začiatky Peter a razom dodáva: „Futbal je kolektívny šport a atletika je špecifická. Keď v atletike človek niečo natrénuje, následne sa mu to na pretekoch vráti. Keď som nastúpil na vysokú školu, konkrétne na Fakultu telesnej výchovy a športu, spoznal som najlepšieho atletického trénera na Slovensku Štefana Mereša. Vďaka nemu nastal obrat. Boli sme na sústredení v Juhoafrickej republike a už potom to išlo samo,“ uviedol dvadsaťštyriročný športovec, ktorý sa môže pýšiť titulom majstra Slovenska a striebrom v behu na 1 500 m počas halových majstrovstiev Slovenska.

Požiar takmer zničil aj jeho športovú kariéru

Petra a jeho mamu, s ktorou žije, postihla pred necelým rokom obrovská tragédia. Vysnívaný dom, ktorý postupne sama budovala jeho mama, im pri ničivom požiari zhorel do tla. Petrovi neostalo nič, ani desiatky vzácnych medailí zo športových podujatí. S mamou museli vzápätí hľadať novú strechu nad hlavou. Talentovaný atlét aj s odstupom času spomína na toto nešťastie s obrovským smútkom a pokorou.

„Ešte stále je to živé. Človek si uvedomí, že hmotné veci sa dajú kúpiť, ale život nie. Keď sa to stalo, bol som v Bratislave. Jediné, na čo som myslel bola moja mama. Veľmi sa mi uľavilo, keď mi povedali, že sa jej nič nestalo a stihla z domu včas vybehnúť. Odvtedy si takisto oveľa viac vážim aj vzťah medzi nami. Snažím sa mamine venovať, pomáhať jej. Má u mňa obrovský rešpekt,“ spomína na najhorší deň Peter, ktorý chcel s atletikou skončiť, ale bola to práve jeho skvelá mama, ktorá ho motivovala k tomu, aby si šiel na svojim športovým snom.

Zdroj: Niké

„V tom období ma trápil jeden zdravotný problém a vtedy prišla takáto rana. Šport išiel bokom. Mamina mi vtedy povedala, že nemôžem atletiku len tak zahodiť za hlavu, keď sa jej roky venujem. Povzbudila ma, aby som začal trénovať aj kvôli nej, ale hlavne pre seba. Po psychickej stránke to bolo náročné. Ťažko sa trénuje, keď človek nemá domov,“ uviedol Peter, ktorému po požiari pomohol Atletický zväz a klub Slávia UK Bratislava, v ktorom trénuje. Vytvorili zbierku, do ktorej sa zapojili desiatky ľudí a Peter dokonca dostal aj všetky medaily zo slovenských pretekov.

Zdroj: Niké

Vychádzajúca hviezda slovenskej atletiky sa však nedávno potešila aj štedrej podpore v hodnote 5 000 eur, ktorú Peter získal z Fondu pre budúcnosť športu, projektu spoločnosti Niké. Ten sa zameriava na podporu nádejných športovcov a podporu športových klubov a združení po celom Slovensku. Pre Petra sa rozhodol reprezentant na MS v hokeji Marek Hrivík, Niké Športovec mesiaca. „Marekovi v prvom rade veľmi pekne ďakujem. Budem sa snažiť podporu, ktorej zisk je v dnešnej dobe vzácnosť, využiť naplno,“ povedal Peter, ktorý peniaze použije na pokrytie cestovaných nákladov v rámci sústredení a pretekov v zahraničí.

Zdroj: Niké

„V Októbri by som chcel vycestovať na sústredenie do Kene, konkrétne do jedného mestečka, ktoré sa nachádza vo výške 2 200 metrov nad morom, čo je ideálna nadmorská výška pre nás vytrvalcov na to, aby sme zvýšili svoje športové výkony,“ uviedol Peter, ktorý sa takisto pripravuje aj na prestížnu univerziádu v Číne, kde zabojuje o cenné kovy.

„Chodia tam chalani, ktorí reprezentujú svoje krajiny na olympiáde či majstrovstvách sveta. Zúčastniť sa univerziády a dosiahnuť tam výrazné výsledky považujem za splniteľný cieľ.“

- reklamná správa -