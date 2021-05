Všímate si pri nákupe zloženie výrobkov alebo vás zaujíma hlavne cena?

Trend zdravého stravovania sa čoraz viac prejavuje na nákupnom správaní Slovákov. Sledujeme etikety, no ovplyvňuje nás tiež čistota predajne, ochota personálu a široká ponuka.

Hoci cena stále ostáva najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní, čoraz viac ľudí sa zaujíma o kvalitu potravín, a to najmä z hľadiska ich čerstvosti, chuti, krajiny pôvodu či nutričného zloženia. Vyplýva to z viacerých spotrebiteľských prieskumov. „Vo všeobecnosti, každý druhý opýtaný sa zaujíma o nutričné zloženie potravín, a to najmä z dôvodu zdravého životného štýlu, snahy o zlepšenie vlastnej životosprávy a udržanie zdravia, ale aj vnímania kvality či zo zvedavosti“, hovorí Ing. Jakub Berčík, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU).

Zdroj: Kaufland

Zjednodušte si nákupy

Pokiaľ nie ste práve potravinovým expertom, čítanie zložitých etikiet vás veľmi rýchlo omrzí. A hoci je pre mnohých ľudí dôležité mať svoju stravu pod kontrolou, sledovanie jednotlivých údajov na obaloch môže byť náročné a mätúce. Riešením, ktoré ušetrí váš čas, a tiež zvýši dôveryhodnosť daného výrobku, môže byť jednotné označovanie nutričného zloženia potravín, nazývané Nutri-Score.

V súčasnosti ho môžete nájsť na obaloch viacerých výrobkov aj v sieti predajní Kaufland. Ten ako jeden z prvých na Slovensku umiestnil Nutri-Score na vybrané produkty svojich privátnych značiek, aby zákazníkom proaktívne ponúkol možnosť nakupovať uvedomele a s prehľadom o nutričnom zložení svojich produktov. „Zavedením systému Nutri-Score do praxe podporujeme zdravý životný štýl našich zákazníkov. Rozumieme ich potrebám a snažíme sa byť nápomocní pri zorientovaní sa na trhu s potravinami,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Hodnotenie, ktorému budete rozumieť

Cieľom systému Nutri-Score je pomôcť zákazníkom, aby lepšie videli a hlavne rozumeli nutričnej kvalite potravín a orientovali sa tak vo svojom nákupe. Z kvalitatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kaufland realizovalo Laboratórium spotrebiteľských štúdii FEM SPU v Nitre, vyplýva, že takmer 60 % opýtaných po stručnom vysvetlení uviedlo, že rozumie spôsobu výpočtu, s ktorým Nutri-Score pracuje. 73 percent pokladá Nutri-Score za dôveryhodný nástroj označovania nutričnej hodnoty potravín a až 87 % respondentov uviedlo, že by si tento nový systém v obchode určite všímali. V praktickom teste časť z nich reagovala zmenou svojho zaužívaného nákupného správania – v prípade, keď mali na výber podobný výrobok s označením B alebo C, siahli po tom nutrične výhodnejšom.

„Nutri-Score nevypovedá o tom, či je potravina zdravá alebo nezdravá a nevylučuje ani konzumáciu produktov označených tmavooranžovou farbou. Je to však určite informácia, ktorá môže pomôcť pri rozhodovaní a šetriť čas,“ upresňuje J. Berčík.

