Hrával futbal, chodí si zabehať, v EHOKEJ Lige ide uhrať čo najlepší výsledok

„Finále s pepcom bolo buď-alebo a vyšlo to. Dlho sme už proti sebe nehrali. Nevedel som, čo môžem očakávať. Zápas to bol z jednej strany na druhú. V závere ma zavrel, myslel si, že ešte dokáže vyrovnať a pôjdeme do predĺženia, ale gólman ma podržal,“ zhodnotil svoje vystúpenie známy Dzouvi.

V semifinále tretej kvalifikácie vyradil slovenskú reprezentantku Sandru „LadyBrunette“ Demitrovú, čím zariadil, že kým finále bolo čistou českou záležitosťou, zápas o tretie miesto si zahrali Slováci. Proti Sandre nastúpil Anton „Fenomen36363“ Meško. „LadyBrunette aj Fenomena poznám. Viem, že obaja sú kvalitní súperi. Teraz im to nevyšlo, ale nabudúce to pokojne môže vyjsť. Myslím si, že aj sami sú spokojní s tým, že hrali o tretie miesto. Rozhodne sa nemajú za čo hanbiť.“

Dzouvi je meno, ktoré je na e-športovej scéne v Česku i na Slovensku dobre známe. Málo kto však vie, ako Adamova prezýva vlastne vznikla. „Vzniklo to keď som bol malý chlapec a išiel som hrať nejakú hru. Chcel som prezývku, ktorá by znela anglicky. Vyzerá to, že by to malo byť Džoui, ale je to Dzouvi. Prakticky to nič neznamená,“ vysvetlil sám Dzouvi.

O gejmeroch sa často hovorí, že sú domasedi bez aktívneho pohybu. Adam je príkladom presného opaku: „Zvykol som si zahrať florbal, ale v súvislosti s koronou je teraz všetko zavreté, tak si chodím zabehať,“ hovorí Dzouvi, ktorý má za sebou aj aktívnu športovú kariéru. „Do 18 rokov som hral najvyššiu futbalovú ligu za Pardubice. Kvôli zraneniu som ale vypadol na celú sezónu a už som sa nezvládol vrátiť do formy, ktorú som mal. Zranenia sa mi stále obnovovali, motivácia bola na dne, tak som s tým skončil.“

Dzouvi sa už pomaly pripravuje na draftovú lotériu. Kým konkrétny TIPOS Extraligový tím vybraný nemá, ambície ma vysoké. „Prakticky mi je jedno, za koho budem hrať. Budem sa snažiť uhrať čo najlepší výsledok a je mi asi jedno, pre koho to bude,“ uzavrel Adam „Dzouvi“ Menšík.

Kvalifikácia EHOKEJ Ligy pokračuje štvrtým, predposledným kolom, ktoré je na programe v piatok 9. apríla. Zapojiť sa môže ktokoľvek, tímy TIPOS Extraligy budú sledovať výkony hráčov až do posledného duelu.

Registruj sa preto na ehokejliga.sk a skús šťastie aj ty!

- reklamná správa -