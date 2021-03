Sandra Demitrová pred štartom EHOKEJ Ligy: Konkurencia bude veľká, moje tímy sú Zvolen a Trenčín

Slovenská ehokejová šampiónka a reprezentantka Sandra „LadyBrunette“ Demitrová sa už zaregistrovala do prvej sezóny EHOKEJ Ligy Tipos Extraligy a naplno rozbehla prípravu na kvalifikáciu. „Na EHOKEJ Ligu sa veľmi teším. Je to prvá oficiálna veľká liga na Slovensku. Som aj zvedavá, konkurencia bude určite veľká a tým pádom bude mať liga ešte väčšiu kvalitu,“ povedala Sandra Demitrová po registrácii.

Sandra vlani reprezentovala Slovensko na E-hokejových Majstrovstvách sveta pod hlavičkou IIHF Medzinárodnej hokejovej federácie, kde sa so svojim spoluhráčom prebojovala až do štvrťfinále. Na turnaji bola pritom jedinou ženou. V EHOKEJ Lige by rada reprezentovala jeden zo svojich dvoch obľúbených klubov z TIPOS Extraligy. „Rada by som hrala za HKM Zvolen, ale môj obľúbený klub je aj HK DUKLA Trenčín. Obom fandím aj v reálnom hokeji,“ prezradila Sandra.

Svojho spoluhráča ani klub zatiaľ nepozná. Tak ako ostatní, aj ona sa musí do hlavnej časti EHOKEJ Ligy prebojovať na základe výsledkov v piatich kvalifikačných kolách a potom dúfať, že si ju vyberie v drafte klub, ktorý chce reprezentovať. Nič však nenecháva na náhodu a intenzívnu prípravu na kvalifikáciu už rozbehla naplno. „Aktuálne trávim na PlayStation viac času. Snažím sa nájsť a napraviť chyby, ktoré robím. Hrám čo najviac, ako sa dá, aby som bola maximálne pripravená,“ povedala LadyBrunette na margo prípravy na ligu.

Sandra prezradila aj meno e-hokejového hráča, ktorému fandí, keď práve nehrá. Rozhovor so Sandrou Demitrovou si môžete pozrieť aj vo videu na sociálnych sieťach EHOKEJ Ligy – Facebooku, Instagrame a Youtube.

