Promenádny most na Dunaji - atrakcia, ktorá zmení Bratislavu

Tvár centra Bratislavy sa už o niekoľko rokov zmení. Mestský život nebude sústredený len na ľavej strane Dunaja. Turisti a obyvatelia mesta dostanú možnosť využívať aj pravý breh rieky, ktorý sa zmení na nepoznanie. Spojnicou oboch nábreží vo vznikajúcom modernom centre mesta bude ďalší bratislavský most, ktorý vytvorí nový architektonický prvok metropoly.

Promenádny most, ktorý plánuje vybudovať spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), prepojí námestie pred novou budovou Slovenského národného divadla v štvrti Eurovea City s centrálnym námestím novej štvrte Nové Lido, ktorému môže dominovať multifunkčné kultúrne a kongresové centrum.

Nová tvár na Dunaji

Bratislava vďaka prvému promenádnemu mostu získa novú nezameniteľnú črtu. Z jednej strany na druhú sa dostanete doslova za niekoľko minút, pričom si budete môcť užívať nerušené výhľady na rieku, okolité mosty a mesto.

Unikátna bude aj poloha novej mostnej stavby. Nachádzať sa bude medzi Starým mostom a Mostom Apollo. Symbolicky spojí Slovenské národné divadlo s Národným kultúrnym a kongresovým centrom (NKKC), ktoré bude umiestnené priamo oproti budove divadla na druhom brehu rieky. Pešo sa z jednej významnej slovenskej kultúrnej ustanovizne k druhej dostanete za 8 minút.

Promenádny most okrem toho spojí vznikajúci „downtown“ s obnovenou dunajskou plážou, parkami, novým námestím a bulvárom na pravej strane Dunaja.

„Vybavením, službami, možnosťami ubytovania aj napojením na centrum mesta sú nábrežné štvrte ideálne pre vybudovanie národného kultúrneho a kongresového centra. Zahraniční návštevníci vďaka pešej dostupnosti objavia čaro nášho hlavného mesta – všetky kultúrne a spoločenské funkcie sú vzdialené len niekoľko minút od navrhovanej lokality,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Príležitosť pre talenty

Každý most mení tvár mesta. Dizajn je preto dôležitý a musí byť v súlade s mestským štýlom. JTRE otvára verejnú diskusiu o podobe nového promenádneho mosta aj prostredníctvom súťaže návrhov študentov architektúry, inžinierskych konštrukcií a stavebného inžinierstva. Budúci odborníci začali v marci pracovať na architektonicko-konštrukčných návrhoch, v ktorých predstavia vízie, ako má podľa nich most vyzerať. Víťaza a jeho návrh verejnosť spozná do konca júna tohto roka.

„Cieľom spolupráce JTRE so školami formou súťaže návrhov je umožniť študentom vyskúšať si reálne projekty a lepšie sa tak pripraviť na budúcu prax, my zas získame pohľad budúcich kolegov na rozvoj mesta,“ vysvetľuje spoluprácu Pavel Pelikán. JTRE v rámci súťaže spolupracuje so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

